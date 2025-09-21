Más problemas: Roberto Hernández se podría quedar sin una de las figuras de Comunicaciones

La visita de Comunicaciones a Quetzaltenango terminó siendo un duro golpe. El equipo albo cayó de manera contundente 3-0 ante Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco, en un partido para el olvido que dejó más dudas que certezas sobre el rendimiento del equipo dirigido por Roberto Hernández.

Más allá del marcador, las alarmas se encendieron en el cuerpo técnico crema por las lesiones sufridas por dos de sus referentes: Marco Domínguez y José Manuel “Moyo” Contreras, quienes tuvieron que abandonar el terreno de juego antes de tiempo.

Los lesionados en Comunicaciones

En el caso de Domínguez, el mediocampista salió con evidentes gestos de dolor debido a un problema muscular en la pierna derecha, hasta el punto de necesitar ayuda de sus compañeros para retirarse del campo. Su situación preocupa, ya que es uno de los jugadores más regulares en el esquema del entrenador.

Por su parte, el capitán Contreras encendió la preocupación de la afición crema al salir con una molestia en la pierna izquierda, la cual le impidió caminar con normalidad. Aunque intentó continuar, las molestias lo obligaron a dejar el partido, dejando al equipo sin su principal referente en el medio campo.

De momento, no existe un reporte médico oficial por parte de Comunicaciones, pero se espera que ambos futbolistas sean sometidos a evaluaciones durante la semana para determinar la gravedad de sus lesiones y su disponibilidad.

El próximo desafío para los albos será en la Fecha 12 del torneo, cuando visiten a Atlético Mictlán. La gran incógnita será si Domínguez y Contreras podrán estar disponibles o si el técnico Hernández deberá buscar alternativas para suplir la ausencia de dos piezas claves en su plantel.