“Se la haré complicada”: Nicholas Hagen recibe advertencia que sentenciaría su futuro en la Selección de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala cayó por la mínima diferencia 0-1 ante Canadá en un amistoso disputado en Los Ángeles, pero más allá del resultado, la Bicolor encontró un punto alto en la figura del portero Kenderson Navarro, quien asumió la titularidad ante la ausencia de Nicholas Hagen, actualmente en pretemporada con el Columbus Crew de la MLS.

Navarro respondió con seguridad y personalidad bajo los tres palos. El guardameta guatemalteco tuvo atajadas determinantes a lo largo del compromiso, desviando remates peligrosos y enviando varios balones al tiro de esquina, evitando que el marcador fuera más amplio a favor del conjunto norteamericano.

Kenderson Navarro advierte a Nicholas Hagen

Tras el encuentro, Kenderson Navarro fue claro y competitivo al referirse a la lucha por la titularidad en la portería nacional, enviando un mensaje directo a Nicholas Hagen y Luis Morán. “No se la voy a dejar fácil”, afirmó el guardameta, dejando en evidencia que la competencia interna será intensa y que su objetivo es ganarse un lugar con trabajo y constancia.

“Sabemos de la ausencia de Nicholas Hagen. Sí lo van a poner a él, se la voy a poner complicada. Si van a poner a Morán, también se la haré complicada y si me ponen a mí, voy a trabajar para hacer todo de la mejor manera”, dijo.

El portero también mostró su respaldo total al cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena, tras la renovación del contrato con la Federación de Fútbol de Guatemala. Navarro aseguró que el grupo inicia una nueva etapa, con la mirada puesta en un proceso a largo plazo y el sueño de alcanzar los objetivos trazados para los próximos cuatro años.

Finalmente, el arquero resaltó la fortaleza mental del plantel luego del proceso eliminatorio rumbo al Mundial, destacando el apoyo psicológico que reciben. La Selección de Guatemala volverá a la actividad en la Fecha FIFA de marzo, donde ya existen selecciones mundialistas interesadas en enfrentar a la Bicolor, en lo que será una nueva oportunidad para seguir consolidando el proyecto.