Chucho López le confirma su futuro a Xelajú MC tras sonar como refuerzo en Costa Rica y Honduras

En medio de los constantes rumores de mercado, el nombre de Antonio De Jesús “Chucho” López ha sido uno de los más mencionados en el entorno de Xelajú MC. Su destacado rendimiento a lo largo del Torneo Clausura 2026 despertó el interés de clubes de Costa Rica y Honduras, generando especulación sobre una posible salida del talentoso futbolista.

ver también Mientras Saprissa se fija en él, en Guatemala revelan cuánto dinero deberían pagarle a Chucho López para que salga de Xelajú

Sin embargo, el propio jugador fue claro al referirse a su presente y a su futuro inmediato, dejando en evidencia que su prioridad está en el equipo quetzalteco. “Estamos bien, en lo personal también lo estoy y me siento contento, al equipo lo veo mejor”, afirmó el que también ha sido Seleccionado de Guatemala, destacando el buen momento colectivo en la recta final del campeonato.

Compromiso total de Chucho López con Xelajú

Lejos de alimentar los rumores, “Chucho” fue contundente al hablar de su situación contractual. “Para que el año sea positivo hay que quedar campeón… en lo que respecta a mi contrato falta un año más, por lo que en eso me enfoco y nada más”, aseguró, dejando claro su compromiso con Xelajú y descartando, por ahora, cualquier salida al extranjero.

El mediocampista también explicó su versatilidad dentro del campo, un aspecto que ha sido clave en su rendimiento. “Me gusta jugar un poco atrás y también arriba detrás de los delanteros… pero también me gusta estar en el centro del campo porque tengo más responsabilidades”, comentó, evidenciando su capacidad para adaptarse a diferentes roles según las necesidades del equipo.

En términos estadísticos, López ha tenido una temporada sólida. En su primer año con los súper chivos, acumula 35 partidos, 2,760 minutos y 9 goles, números que respaldan su importancia dentro del esquema y justifican el interés que ha despertado en otros clubes de la región.

Además, su participación no se limitó al ámbito local, ya que también tuvo protagonismo en la Copa Centroamericana 2025 y en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, sumando experiencia internacional y consolidándose como uno de los referentes del plantel.

Publicidad

Publicidad

ver también Fracasó en la Copa Centroamericana 2025: el grande de la región que quiere sacar a Chucho López de Xelajú MC

Por ahora, el panorama es claro: Antonio De Jesús “Chucho” López seguirá defendiendo los colores de Xelajú MC, enfocado en cerrar el torneo de la mejor manera y luchar por el título. Su mensaje es firme y directo: no hay distracciones, solo objetivos claros y un compromiso total con el club que apostó por su talento.