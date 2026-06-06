“No tenemos nivel”: La reflexión del Bolillo Gómez que consterna a todos en El Salvador

La Selección de El Salvador continúa dando señales de crecimiento bajo la conducción de Hernán Darío “Bolillo” Gómez. Tras el empate sin goles ante Catar, el técnico colombiano valoró más el funcionamiento colectivo que el resultado y aseguró que el equipo comienza a mostrar una evolución importante en comparación con sus presentaciones anteriores, especialmente la realizada frente a Corea del Sur.

ver también El Bolillo Gómez con ausencias notables en la Selección de El Salvador para la Fecha FIFA de junio

Para el estratega cafetero, la mejora más evidente estuvo en la capacidad de mantener el equilibrio táctico sin perder ambición ofensiva. El Salvador logró sostener el orden defensivo que había mostrado en encuentros anteriores, pero también es consciente que no hay suficiente nivel como para competir ante rivales mundialistas o estar en una justa.

Bolillo ve avances en la construcción de la Selecta

Gómez explicó que el trabajo realizado durante las concentraciones y microciclos comienza a reflejarse sobre el terreno de juego. “Nosotros venimos de una programación de entrenamientos, concentraciones y microciclos. Contra Corea, después de esa preparación, tuvimos un buen comportamiento de orden y un trabajo defensivo bien hecho, pero con poco juego. Hoy ya aumentamos. Hoy sostenemos el orden y jugamos más, generamos más opciones de gol. Entonces, paso a paso vamos a ir cambiando”, señaló el entrenador.

El seleccionador también destacó la mejoría física de sus dirigidos, un aspecto que considera fundamental para competir al máximo nivel internacional. “Hoy es un partido donde pudimos pasar de recuperar el orden táctico a jugar más y generar más opciones de gol. Físicamente estamos mejorando mucho y en intensidad también venimos mejorando mucho, que han sido dificultades en nuestro equipo”, afirmó, mostrando satisfacción por la respuesta de sus futbolistas.

La reflexión del Bolillo Gómez

Pensando a largo plazo, el técnico confirmó que la federación trabaja en un campamento de preparación en Los Ángeles, donde espera profundizar aspectos tácticos, físicos y mentales. Además, dejó una reflexión sobre el presente y el futuro de la Selecta.

ver también El Salvador empata ante Qatar en Estados Unidos: Resumen

“Nosotros ahora no tenemos nivel de Mundial. Tenemos nivel de inicio de proceso. Pero yo le dije al presidente de la federación que para 2030 espero tener el nivel que tienen hoy las selecciones que van al Mundial”. Una declaración que deja clara la hoja de ruta de Bolillo Gómez, quien busca construir una selección competitiva con la mirada puesta en los próximos años.

Publicidad