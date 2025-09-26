¡Atención Panamá! Guatemala conoce la noticia que necesitaba para su enfrentamiento de las Eliminatorias al Mundial 2026

La Federación de Futbol de Guatemala (Fedefut) dio a conocer este jueves la logística de la venta de boletos para los partidos de la Fecha FIFA de noviembre, en los que la Selección Nacional recibirá a Panamá y Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera. Los juegos serán decisivos en el camino hacia la clasificación al Mundial 2026.

ver también Luis Fernando Tena ya cuenta con el jugador que tanto esperaba en la Selección de Guatemala

El anuncio llega en medio de la polémica, luego que la Fedefut fuera citada por una bancada del Congreso de la República, que continúa investigando la venta de entradas en el duelo contra El Salvador disputado en septiembre. Por esa razón, los dirigentes confirmaron que ya se enviaron los datos de boletería de los últimos encuentros clasificatorios para garantizar transparencia.

En cuanto a la disponibilidad, se informó que se pondrán a la venta un total de siete mil entradas, de las cuales cinco mil serán destinadas al público en general y dos mil a patrocinadores y compromisos comerciales. De esta manera, se busca evitar irregularidades en el proceso y mantener un mayor control en la distribución de localidades.

Publicidad

Publicidad

Precios para los juegos de Guatemala vs Panamá y Surinam

De manera extraoficial trascendieron los posibles precios de las entradas: Q350.00 en general, Q600.00 en preferencia y Q1000.00 en tribuna, mientras que la platea sur quedará reservada exclusivamente para patrocinadores. Estos valores aún no han sido oficializados, pero se espera que la confirmación llegue en los próximos días.

Por ahora, queda pendiente que la Fedefut presente un informe final sobre el proceso de venta y control de los boletos, tema que mantiene en la mira tanto a los aficionados como a las autoridades legislativas. La federación adelantó que la información será compartida en cuanto se tengan los reportes oficiales.

Publicidad

ver también Luis Fernando Tena suma una baja en los entrenamientos de la Selección de Guatemala

La azul y blanco cerrará su participación en la fase de grupos de la Eliminatoria Mundialista en casa: el 13 de noviembre ante Panamá y el 18 de noviembre frente a Surinam, duelos en los que se jugará la posibilidad de clasificar directamente al Mundial 2026 o, en su defecto, asegurar un cupo en el repechaje internacional.