Luis Fernando Tena suma una baja en los entrenamientos de la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, continúa con su preparación para los compromisos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf ante Surinam y El Salvador. Los entrenamientos se han visto marcados por algunas ausencias importantes, lo que ha generado preocupación en el cuerpo técnico a pocos días de los encuentros.

Hasta ahora, los futbolistas José Morales y José Rosales se han mantenido trabajando de manera diferenciada debido a molestias físicas que les impiden integrarse al grupo con normalidad. La situación se complicó en las últimas horas con la ausencia del delantero Elmer William Cardoza, quien fue liberado temporalmente por el cuerpo técnico de la bicolor.

El motivo se debe a que su club, Xelajú MC, solicitó a Luis Fernando Tena que el atacante pudiera participar en el duelo de esta noche ante Sporting San Miguelito, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. La petición fue aceptada por el entrenador mexicano, priorizando el compromiso internacional del equipo altense.

Cardoza viajó con el conjunto quetzalteco desde el lunes y formó parte del reconocimiento de cancha en el estadio Cementos Progreso, donde los chivos disputarán un partido clave en busca de avanzar a semifinales. Tras cumplir con esta cita, el atacante se reincorporará inmediatamente a los entrenamientos de la selección nacional.

Uno de los nuevos convocados de Guatemala

El delantero es una de las novedades en la convocatoria de la azul y blanco, a pesar de que no atraviesa su mejor momento en el campeonato local con Xelajú. Sin embargo, goza de la confianza de Tena, quien lo considera una opción importante para reforzar el ataque en esta doble jornada eliminatoria.

De esta manera, la preparación de Guatemala sigue avanzando con ciertos ajustes, pero con la mira puesta en sumar puntos vitales. El regreso de Cardoza y la evolución de Morales y Rosales serán claves para definir la estrategia de un combinado nacional que busca consolidarse en el camino hacia la Copa del Mundo 2026