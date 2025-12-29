A Leonardo Vargas le preguntaron si Cartaginés negocia por Diego Campos y su repuesta retumbó en Alajuelense y Comunicaciones

Tras confirmarse su salida de Liga Deportiva Alajuelense luego de no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato con el tricampeón centroamericano, Diego Campos pasó rápidamente a convertirse en una de las piezas más atractivas del mercado de fichajes.

En un inicio, todo apuntaba a que su destino estaría en Comunicaciones de Guatemala, institución que fue la primera en presentarle una propuesta formal. No obstante, en las últimas horas surgió con fuerza el nombre del Cartaginés y sobre este escenario, Leonardo Vargas presidente de la institución, rompió el silencio.

ver también Enfrentaría a Alajuelense: Diego Campos negocia con otro grande de Costa Rica y Comunicaciones teme perderlo

¿Qué dijo Leonardo Vargas sobre Diego Campos y una supuesta negociación con Cartaginés?

El periodista Kevin Jiménez había afirmado que existían conversaciones entre el club brumoso y Diego Campos; sin embargo, la versión fue desmentida de forma tajante por Leonardo Vargas, presidente del equipo blanquiazul.

“No, no. No sé de dónde saca esas cosas ese muchacho (Kevin Jiménez). Ni siquiera estamos trabajando”, afirmó Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés para La Teja.

Leonardo Vargas – Presidente de Cartaginés

Con este panorama, el futuro de Diego Campos se mantiene sin definirse. Por un lado quedó Comunicaciones como el único equipo en presentar una oferta formal hasta la fecha. Con información del periodista Álvaro La Rocha, entre ambas partes ya existía un acuerdo de palabra, por ahora, nada concretado.

Publicidad

Publicidad

Por el otro quedó Cartaginés en donde fue desmentida por su presidente la versión de un supuesto interés. Habrá que esperar los siguientes días para conocer más novedades sobre el futuro de Campos.

Diego Campos – Alajuelense

Publicidad

Antes de su paso por Alajuelense en 2024, Campos sumó un amplio recorrido internacional, con experiencia en la MLS, además de haber jugado en el FK Jerv de Noruega y en el Degerfors de Suecia, un historial que incrementa su atractivo y le abre múltiples posibilidades dentro del mercado de fichajes.