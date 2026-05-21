Luis Fernando Tena suma una nueva incorporación en la Selección de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala continúa afinando detalles para afrontar los compromisos amistosos de la Fecha FIFA de junio, en los que se medirá ante Ecuador y República Checa. Bajo la dirección de Luis Fernando Tena, la Bicolor mantiene intensas jornadas de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde el cuerpo técnico busca consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar a los futbolistas que podrían tener protagonismo en los próximos retos internacionales.

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La principal novedad de la jornada fue la incorporación del delantero Daniel Méndez, atacante que milita en el Pachuca II y que fue considerado por Tena para formar parte de esta ventana internacional. Su llegada representa una oportunidad importante para mostrar sus cualidades ofensivas y competir por un lugar dentro de las opciones habituales de la selección nacional.

Méndez forma parte del grupo de legionarios que han sido llamados para estos encuentros de preparación. El atacante buscará aprovechar cada sesión de entrenamiento para convencer al cuerpo técnico de que puede aportar soluciones en la zona ofensiva, especialmente en una convocatoria donde la competencia por un puesto en el ataque será una de las más exigentes del plantel.

Daniel Méndez se suma como alternativa ofensiva

Dentro de los planes del entrenador mexicano, Daniel Méndez aparece como una de las principales alternativas para desempeñarse como referencia en el frente de ataque. Junto a Darwin Lom, el joven delantero intentará ganarse la confianza del seleccionador y convertirse en una opción importante para los compromisos ante Ecuador y República Checa. Su desempeño durante los entrenamientos será determinante para definir el rol que tendrá en esta convocatoria.

Hasta el momento, son tres los futbolistas que militan en el extranjero que ya trabajan en las instalaciones del CAR. Los primeros en incorporarse fueron los defensores Marcelo Hernández y Arian Recinos, quienes iniciaron labores con el resto del grupo desde el comienzo del microciclo. Ahora, con la llegada de Méndez, el cuerpo técnico continúa sumando piezas para completar el plantel que representará a Guatemala en la próxima fecha internacional.

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La expectativa también está puesta en la convocatoria definitiva que será anunciada durante la próxima semana. Se espera que la lista final incluya a varios futbolistas de Municipal y Xelajú MC, equipos que actualmente disputan la final del campeonato nacional. Mientras tanto, la Selección de Guatemala sigue trabajando con intensidad y concentración, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a los duelos que servirán para medir el crecimiento del proyecto liderado por Luis Fernando Tena.

En síntesis

Guatemala jugará en la Fecha FIFA de junio ante Ecuador y República Checa.

Daniel Méndez fue la novedad en el entrenamiento de hoy.

Nueve legionarios convocó Luis Fernando Tena.