Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Luis Fernando Tena suma una nueva incorporación en la Selección de Guatemala

Guatemala suma elementos para enfrentar a Ecuador y República Checa

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
La bicolor se prepara para sus amistosos
© ESPNLa bicolor se prepara para sus amistosos

La Selección Nacional de Guatemala continúa afinando detalles para afrontar los compromisos amistosos de la Fecha FIFA de junio, en los que se medirá ante Ecuador y República Checa. Bajo la dirección de Luis Fernando Tena, la Bicolor mantiene intensas jornadas de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde el cuerpo técnico busca consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar a los futbolistas que podrían tener protagonismo en los próximos retos internacionales.

Luis Fernando Tena confirma el regreso de un legionario a la Selección de Guatemala

ver también

Luis Fernando Tena confirma el regreso de un legionario a la Selección de Guatemala

La principal novedad de la jornada fue la incorporación del delantero Daniel Méndez, atacante que milita en el Pachuca II y que fue considerado por Tena para formar parte de esta ventana internacional. Su llegada representa una oportunidad importante para mostrar sus cualidades ofensivas y competir por un lugar dentro de las opciones habituales de la selección nacional.

Méndez forma parte del grupo de legionarios que han sido llamados para estos encuentros de preparación. El atacante buscará aprovechar cada sesión de entrenamiento para convencer al cuerpo técnico de que puede aportar soluciones en la zona ofensiva, especialmente en una convocatoria donde la competencia por un puesto en el ataque será una de las más exigentes del plantel.

Daniel Méndez se suma como alternativa ofensiva

Dentro de los planes del entrenador mexicano, Daniel Méndez aparece como una de las principales alternativas para desempeñarse como referencia en el frente de ataque. Junto a Darwin Lom, el joven delantero intentará ganarse la confianza del seleccionador y convertirse en una opción importante para los compromisos ante Ecuador y República Checa. Su desempeño durante los entrenamientos será determinante para definir el rol que tendrá en esta convocatoria.

Hasta el momento, son tres los futbolistas que militan en el extranjero que ya trabajan en las instalaciones del CAR. Los primeros en incorporarse fueron los defensores Marcelo Hernández y Arian Recinos, quienes iniciaron labores con el resto del grupo desde el comienzo del microciclo. Ahora, con la llegada de Méndez, el cuerpo técnico continúa sumando piezas para completar el plantel que representará a Guatemala en la próxima fecha internacional.

Publicidad
Luis Fernando Tena no se olvida de uno de los referentes de la Selección de Guatemala

ver también

Luis Fernando Tena no se olvida de uno de los referentes de la Selección de Guatemala

La expectativa también está puesta en la convocatoria definitiva que será anunciada durante la próxima semana. Se espera que la lista final incluya a varios futbolistas de Municipal y Xelajú MC, equipos que actualmente disputan la final del campeonato nacional. Mientras tanto, la Selección de Guatemala sigue trabajando con intensidad y concentración, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a los duelos que servirán para medir el crecimiento del proyecto liderado por Luis Fernando Tena.

En síntesis

  • Guatemala jugará en la Fecha FIFA de junio ante Ecuador y República Checa.
  • Daniel Méndez fue la novedad en el entrenamiento de hoy.
  • Nueve legionarios convocó Luis Fernando Tena.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Luis Fernando Tena no se olvida de uno de los referentes de la Selección de Guatemala
Guatemala

Luis Fernando Tena no se olvida de uno de los referentes de la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena marca el regreso de una figura de Guatemala
Guatemala

Luis Fernando Tena marca el regreso de una figura de Guatemala

Keylor Navas da inesperada ayuda a joya chapina que sigue Luis Fernando Tena
Concacaf

Keylor Navas da inesperada ayuda a joya chapina que sigue Luis Fernando Tena

Revelan la decisión que Tena tomaría con Méndez-Laing en Guatemala
Guatemala

Revelan la decisión que Tena tomaría con Méndez-Laing en Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo