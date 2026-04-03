Devoción, cultura y tradición: El significado del uniforme morado de Antigua GFC

La Antigua GFC sigue escribiendo páginas doradas en el fútbol nacional, no solo por su protagonismo en la Liga Nacional, sino también por su profundo vínculo con la cultura y las tradiciones de su ciudad. El equipo colonial ha logrado consolidarse como uno de los clubes más exitosos de la última década, combinando juventud y experiencia dentro de un proyecto deportivo sólido que le ha permitido conquistar múltiples títulos.

ver también Kenderson Navarro recibe mala noticia en su regreso tras participar con la Selección de Guatemala

Más allá de los resultados en la cancha, el cuadro antigüeño destaca por una práctica que lo diferencia del resto: durante la Cuaresma y la Semana Santa, el equipo deja de lado su tradicional uniforme blanquiverde para vestir de morado, en un gesto que trasciende lo deportivo y se conecta directamente con la identidad cultural de la ciudad de Antigua Guatemala.

El significado del uniforme morado de Antigua GFC

Este cambio de indumentaria no es casualidad. El color morado tiene un significado especial dentro de las celebraciones religiosas, siendo el tono característico de los cucuruchos, quienes participan en las procesiones cargando las andas como símbolo de penitencia y devoción durante la conmemoración de la pasión de Cristo. De esta forma, el club rinde homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas del país.

Con el paso de los años, esta iniciativa se ha mantenido firme como una muestra de respeto y pertenencia, fortaleciendo el lazo entre el equipo y su afición. No se trata únicamente de fútbol, sino de una representación viva de las costumbres que definen a una de las ciudades más icónicas de Guatemala.

En lo deportivo, la coincidencia no ha pasado desapercibida. En el actual Torneo Clausura 2026, el uniforme morado ha estado acompañado de una racha positiva, consolidando al equipo como uno de los grandes favoritos al título. El plantel ha sabido responder dentro del campo, manteniendo el nivel competitivo que lo ha caracterizado en los últimos años.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo lamenta Tena: Guatemala tuvo fuertes consecuencias tras la humillante goleada recibida vs. Argelia

Con el objetivo de alcanzar un histórico tricampeonato, la Antigua GFC no solo apuesta por seguir haciendo historia en lo futbolístico, sino también por continuar siendo un símbolo de tradición, identidad y orgullo para toda una ciudad que vive el fútbol con la misma pasión con la que honra sus raíces.