Expuesto ante las cámaras: los gestos provocadores de Óscar Santis contra la afición de Municipal tras la derrota de Antigua

Tras la goleada 4-2 de CSD Municipal sobre Antigua GFC en El Trébol, Óscar Santis encendió la polémica con un gesto dirigido a la afición roja.

Al abandonar el terreno de juego, el futbolista hizo la señal del número dos con los dedos, en clara alusión a las dos finales recientes que Antigua le ganó a Municipal en ese mismo escenario, provocando molestia entre los seguidores escarlatas.

El gesto de Óscar Santis contra la afición de Municipal

El gesto de Óscar Santis no fue improvisado. El mediocampista, también integrante de la Selección de Guatemala, quiso dejar claro que, más allá de la goleada sufrida, Antigua GFC continúa siendo el vigente bicampeón del fútbol guatemalteco.

Lo más llamativo del gesto es que ambas finales se disputaron justamente en el Estadio Manuel Felipe Carrera, casa del CSD Municipal, donde Antigua GFC logró consagrarse en dos ocasiones consecutivas hace apenas unos meses.

En ese mismo escenario, los coloniales levantaron ambos trofeos tras imponerse a Municipal en las finales más recientes del fútbol guatemalteco, un antecedente que explica el mensaje de Óscar Santis y la reacción de la afición roja.

La afición de Municipal responde

El gesto de Óscar Santis no cayó nada bien entre los seguidores del CSD Municipal, quienes reaccionaron con una fuerte lluvia de abucheos desde las gradas tras el triunfo de Antigua GFC.

La provocación del atacante colonial, sumada al abultado marcador, encendió el ambiente en El Trébol y dejó en evidencia el malestar de la afición escarlata al cierre del encuentro.