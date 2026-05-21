En Guatemala confirman noticia de José Giacone que tranquiliza a Herediano

Los movimientos en los banquillos de la Liga Nacional de Guatemala continúan generando noticias de cara al Torneo Apertura 2026, y uno de los equipos que más ha dado de qué hablar en los últimos días es Deportivo Guastatoya. El conjunto pecho amarillo sorprendió al mercado al asegurar la contratación del entrenador uruguayo Martín García, quien asumirá las riendas del equipo para la próxima temporada tras llegar a un acuerdo definitivo con la directiva oriental.

ver también “Tendré que hablarlo”: José Giacone confirma que lo contactaron de un club de Guatemala y abrió la puerta a una salida de Herediano

La llegada de García también pone fin a las especulaciones que surgieron alrededor de otros posibles candidatos para el cargo. Durante las últimas semanas circularon versiones que vinculaban al argentino José Giacone con el club guastatoyano, rumores que cobraron fuerza en diferentes plataformas digitales y redes sociales. Sin embargo, la confirmación del nuevo estratega dejó claro que dichas versiones nunca estuvieron cerca de concretarse y permanecerá en Herediano.

Martín García arriba a Guastatoya después de una trayectoria reciente en el fútbol guatemalteco que incluye pasos por Zacapa, Deportivo Achuapa y Cobán Imperial. De hecho, el técnico uruguayo ya tenía un acuerdo de palabra con los cobaneros e incluso había participado en la planificación deportiva para la próxima campaña, incluyendo recomendaciones sobre altas y bajas del plantel. No obstante, una propuesta más atractiva de Guastatoya terminó inclinando la balanza a favor de los orientales.

José Giacone no llegará a Guatemala

Mientras los rumores lo colocaban en la órbita de Guastatoya, la realidad es que José Giacone nunca recibió una propuesta formal para dirigir en Guatemala. El propio estratega había explicado anteriormente que existió únicamente una conversación informal relacionada con el tema, sin que se produjera ningún acercamiento oficial por parte de la institución pecho amarilla. Por ello, la posibilidad de verlo en el fútbol guatemalteco quedó más que descartada y se queda en Costa Rica.

Actualmente, Giacone mantiene su compromiso con Herediano, club con el que recientemente logró proclamarse campeón de Costa Rica. El técnico argentino se encuentra enfocado en cumplir su contrato y continuar desarrollando el proyecto deportivo del conjunto florense, donde ha encontrado estabilidad y respaldo tras conquistar uno de los títulos más importantes de su carrera reciente.

ver también José Giacone revela la influencia que tuvo Machillo Ramírez en el título de Herediano: “Copié cosas”

Con la llegada de Martín García y la continuidad confirmada de José Giacone en Herediano, Guastatoya cierra definitivamente el capítulo de especulaciones sobre su entrenador. Ahora, la atención estará centrada en la conformación del plantel para el Apertura 2026, mientras García intentará aportar su experiencia en el fútbol guatemalteco para devolver protagonismo a un equipo que busca recuperar terreno y volver a competir por los primeros puestos del campeonato.

Publicidad