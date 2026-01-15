Luis Fernando Tena destapó el acercamiento desde Costa Rica que enfurece a todo Guatemala: “Me dijo que no firme”

La actuación que ha tenido Luis Fernando Tena al mando de la Selección de Guatemala en la última Eliminatoria despertó interés en la región, a pesar de no haber logrado el objetivo de clasificar al Mundial de 2026.

Se había asomado la posibilidad de tomar el mando de la Selección de Costa Rica en su momento y sobre ese tena el propio Luis Fernando Tena destapó sobre lo que sucedió.

¿Qué dijo Luis Fernando Tena sobre el acercamiento de Costa Rica?

En relación a un acercamiento desde Costa Rica, Luis Fernando Tena aclaró que nunca existió un contacto formal por parte de dirigentes del fútbol costarricense.

Tena explicó que, si bien el tema fue comentado públicamente, la única conversación que tuvo al respecto fue con un periodista, quien le consultó sobre su situación y le sugirió esperar antes de tomar una decisión.

“Se habló mucho de Costa Rica, pero la verdad es que ningún directivo de allá me habló. Quien sí me habló fue un periodista importante, me preguntó sobre cómo estaba la situación. Me dijo: “No firmes, aguanta, puede salir algo mejor”, pero al final no le hicimos caso.”, comentó Luis Fernando Tena ante los medios.

“Nosotros sabíamos que queríamos seguir acá. Estamos muy contentos por la decisión, nunca lo dudamos, que este era y es nuestro mejor lugar en la ciudad con la gente de Guatemala. No tenemos ni una queja y así es agradable de trabajar“, finalizó Luis Fernando Tena.

Guatemala es la prioridad

Con estas declaraciones, Luis Fernando Tena dejó claro su compromiso y satisfacción con el proyecto que encabeza en Guatemala, destacando la estabilidad y el buen ambiente de trabajo que ha encontrado junto a sus jugadores y la afición.

Dicha postura quedó respaldada también en lo contractual, ya que el entrenador mantiene un vínculo vigente con la selección guatemalteca hasta el 1 de enero de 2030, lo que reafirma su intención de dar continuidad a un proceso a largo plazo