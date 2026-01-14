Es tendencia:
Mario Acevedo le bajó el pulgar: Municipal ya definió a su próxima baja para el Clausura 2026

Municipal le dará salida a uno de sus delanteros, puesto que está buscando reforzar en el presente mercado de fichajes.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Yorman Baltazar tendría los días contados en Municipal.
Municipal no tiene margen de error en el Torneo Clausura 2026. Luego de quedarse a las puertas del título en las últimas dos finales contra Antigua GFC, irá en busca de su corona número 33 para clasificar a la Copa Centroamericana y, de paso, aventajar en el palmarés a Comunicaciones.

Sin embargo, la directiva que preside Gerardo Villa todavía no cerró ningún refuerzo y el tiempo apremia, pues los Rojos volverán a la acción en la Liga Nacional el próximo jueves 22 de enero, frente a Mictlán, en el Estadio Municipal de Santa Lucía debido a la sanción que recibió “El Trébol”.

La intención, según trascendió, sería fichar al menos a un atacante y son varios los nombres en carpeta: el paraguayo Erick López (Olimpia), el ecuatoriano Ronie Carrillo (Botafogo-SP) o el argentino Santiago Giordana (Millonarios), que se va de presupuesto. Más complicado se ve lo del “Caballo” Morales, quien estaría cerca de Cartaginés.

Municipal le marca la salida a uno de sus delanteros

Según adelantó el programa partidario Pasión Roja, encargado de cubrir el día a día de Municipal, Yorman Baltazar será cedido a préstamo a otro equipo en el caso de que se cierre la incorporación de dos extranjeros tras no ser tenido en cuenta por Mario Acevedo.

Baltazar, de 23 años, puede desempeñarse como extremo o centrodelantero. Pero desde su llegada al club tuvo muy poco rodaje: disputó 8 partidos, en los que no aportó goles ni asistencias y jamás completó los 90 minutos. Por lo que todo hace pensar que el ex Xinabajul seguirá el camino de otro juvenil, el zaguero central Mathius Gaitán (prestado a Achuapa).

Además de Gaitán, tampoco seguirán en Municipal los futbolistas Carlos “Chava” Estrada, quien regresó cedido a Marquense; el hondureño Eddie Hernández; el panameño Davis Contreras; y Randall Corado, cedido a Achuapa junto a Jair Asprilla.

