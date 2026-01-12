Municipal buscará volver a conquistar la Liga Nacional de Guatemala. Después del bicampeonato de Antigua GFC y la reciente final perdida, el equipo de Mario Acevedo intentará alcanzar la estrella 33 y superar así a Comunicaciones, que atraviesa uno de los peores momentos.

Para este nuevo Clausura 2026 que iniciará el 21 de enero, Municipal encabeza un ranking que lo deja muy atrás a su máximo rival, algo impensado por su historia como uno de los más grandes de la Liga Nacional.

Municipal tiene la plantilla más valiosa de Guatemala

Los Rojos según Transfermarkt, el sitio que se especializa en valores de mercado, son el equipo con la plantilla más valiosa del campeonato chapín. Con un valor de 5.15 millones de euros, es la que mayor precio tiene de los equipos que participarán del Clausura.

Le sigue de cerca Antigua GFC con un precio exacto de 5 millones de euros. Más abajo se encuentran Xelajú con 4.21 millones y Malacateco con 3.45. Recién en el quinto lugar aparece Comunicaciones con un valor total de 3.29 millones. El equipo escarlata casi le duplica el monto.

Los cinco clubes más valiosos de Guatemala.

En el primer puesto, Municipal tiene a tres futbolistas con el mismo precio. Tanto Nicolás Samayoa como José Morales y Rudy Muñoz tienen un valor de 500 mil euros.

En Comunicaciones, el más valioso es Darwin Lom con un monto de 275 mil euros, casi la mitad de lo que cuestan los mencionados en Municipal. En plena crisis crema, este dato refleja también lo que ha sucedido con el Albo en los últimos meses.