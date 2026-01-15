“¿Quiere descender?”: Fantasma Figueroa recibe la crítica más feroz en Comunicaciones por culpa de su último fichaje

Marco Antonio Figueroa regresó a Comunicaciones en un momento caliente y con una clara misión: devolverlo a la primera plana del fútbol guatemalteco. Pero para soñar con ganar el Torneo Clausura 2026, antes tiene que sacar al equipo de la zona de descenso: el certamen pasado quedó último en la tabla, con 20 puntos de 66 posibles.

El exseleccionador de Nicaragua manifestó en una de sus primeras declaraciones ante la prensa que iban a llegar tres fichajes extranjeros “para arriba, necesitamos goles”. Tarea que la directiva está cumpliendo: ya presentó al delantero mexicano Gael Sandoval y es inminente el anuncio de Janpol Morales, el desequilibrante futbolista panameño que puede jugar como interior o extremo.

Todavía no hay novedades sobre el 9 que resta llegar. Pero desde el programa “Equipo F”, de ESPN Centroamérica, le lanzaron una fuerte crítica al técnico chileno por una de sus dos primeras contrataciones.

Fantasma Figueroa es cuestionado por el fichaje de Gael Sandoval

Cuando al periodista salvadoreño Mauricio Rivas le pidieron una opinión sobre Gael Sandoval, por haberlo visto de cerca en su reciente paso por Alianza FC, disparó: “Que estaba jugando en El Salvador yo lo dejo entre comillas, porque llegó al Alianza, realizó entrenamientos, jugó casi nada, venía prácticamente del retiro, de dos años de no jugar al fútbol”.

“Me extraña que un equipo como Comunicaciones, pero sobre todo que un técnico tan serio y tan exigente como el ‘Fantasma’ Figueroa, esté hablando de que pueda llegar Gael Sandoval. Es decir: ¿Comunicaciones quiere descender o realmente quiere salir de la posición de descenso? Porque Sandoval te va a llevar a eso“, añadió Rivas.

El extremo de 30 años, con pasado en Chivas de Guadalajara, Santos Laguna, Wellington (Australia) o Vancouver FC (Canadá), jugó un semestre en Alianza. Allí, registró once apariciones en las que aportó un gol y tres asistencias a lo largo de 310 minutos.

“No es un jugador diferencial. En su momento fue muy bueno, pero en Alianza no jugó y se le cuestionó en su momento. Y cuando nos dimos cuenta, tenía dos semanas de haberse ido. No se enchufó, no estaba listo para jugar. No sé si en este tiempo se pudo haber puesto a tono, aunque lo veo muy difícil: si no se adaptó al fútbol salvadoreño, mucho menos a un equipo que ahora mismo necesita auténtica realidad“, concluyó el reportero de ESPN.