Todo El Salvador ilusionado con la figura de Bolillo Gómez en La Selecta que podría irse a México: “Nos preguntaron por…”

El Salvador se dispone a encaminar su año futbolístico, después del contundente fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026. Nuevamente, todos los integrantes del equipo deberán pensar en la próxima edición de la competencia para jugarla.

Hernán Darío Gómez fue ratificado en su posición de director técnico, pero sabe que las nuevas autoridades de la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol) evaluarán el rendimiento de cada quien año a año. Por ende, deberá pensar bien con quiénes integrar sus convocatorias.

Entre las figuras que mayor posicionamiento mediático tuvieron en La Selecta, se encuentra Styven Vásquez. El delantero logró revertir su situación con el “Bolillo”, quien lo había hecho a un lado por motivos ajenos a lo futbolístico, y terminó disputando toda la tercera ronda de las Eliminatorias.

Styven Vásquez podría arribar a México después de un 2025 bastante tumultuoso

Styven Vásquez interesa en la Liga Expansión MX. Según le comentó Carlos Romero, entrenador del Atlético Balboa, al periodista Christian Peñate, un captador de talentos relacionado a la Segunda División de México preguntó por el centrodelantero de 23 años.

“Acá hay visores de todos los clubes, me imagino que tienen referencias de algunos jugadores en Centroamérica. Directamente, nos preguntaron por Styven Vásquez y nosotros dimos buenas referencias de él. Ellos le están dando seguimiento“, contó.

Styven Vásquez tuvo un 2025 bastante agitado. Si bien su rendimiento invitaba a creer que podía convertirse en figura, la polémica lo bajó de El Salvador. Para un momento clave, se ausentó a un microciclo sin previo aviso e inició un escándalo. Sin embargo, fue capaz de sobreponerse y lo cerró por todo lo alto.

Con la camiseta de Firpo, el atacante disputó un total de 19 juegos en la última temporada. Dentro de los mismos, convirtió 7 goles y otorgó 4 asistencias. Se mantuvo en cancha durante considerables 1.659 minutos oficiales, consagrándose campeón del Torneo Apertura 2025.