No es Herediano ni Sporting: el futuro de Fernando Lesme da un giro inesperado y jugará en este equipo de Costa Rica

El futuro de Fernando Lesme tomó un rumbo inesperado en este mercado de fichajes del Clausura 2026 luego de que se descartaran las opciones que lo vinculaban con Herediano y posteriormente con el Sporting.

Cuando todo apuntaba a que su próximo destino estaría fuera del Liberia, el panorama cambió por completo para Fernando Lesme.

¿En cuál equipo de Costa Rica jugará Fernando Lesme?

El destino de Fernando Lesme ya está definido, ya que el propio club confirmó su continuidad en Liberia.

Decisión que fue ratificada por el presidente del equipo, Wilder Usse, despejando así cualquier especulación sobre un posible cambio de camiseta.

“Hay que dejar claro que Fernando Lesme no es del Municipal Liberia, pertenece al Celaya y está a préstamo con nosotros. Tenemos todavía un torneo más con él”, comentó el presidente de Liberia Wilder Eusse para Tigo Sports Costa Rica.

“Por ahí se ha estado especulando varias cosas, hubo conversaciones para una posible llegada a otro club, pero al final nada concreto y creo que seguirá con nosotros lo que queda de este torneo” afirmó Wilder Eusse, presidente de Municipal Liberia.

Fernando Lesme – Municipal Liberia

De esta manera, Wilder Usse, presidente de Municipal Liberia, puso fin a los rumores al confirmar que, pese a las especulaciones y conversaciones con otros equipos, Fernando Lesme continuará defendiendo los colores del club al menos hasta el cierre del actual torneo