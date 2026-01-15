David Faitelson necesitó sólo tres palabras para definir la brillante actuación de Keylor Navas de la que todo el mundo habla en México

Keylor Navas brilló con los Pumas para terminar con una racha negativa de 12 años sin poder ganar en el Universitario. Con un gol de Robert Morales al 23 del primer tiempo fue suficiente para sacar ventaja (0-1) y llevarse los tres puntos ante Tigres.

Sobre este escenario, el periodista David Faitelson se descargó en las redes sociales para opinar no solamente sobre este importante triunfo de Pumas ante Tigres, sino también por la gran actuación que tuvo Keylor Navas bajo los 3 palos.

ver también Por encima de Keylor Navas: Concacaf reconoce a Adalberto Carrasquilla en medio de los abucheos de la afición de Pumas

David Faitelson se rindió ante Keylor Navas

Bastaron solo tres palabras para que David Faitelson resumiera la actuación de Keylor Navas ante Tigres. Con la frase “Show de Keylor” en su cuenta oficial de X, el periodista dejó su impresión sobre el protagonismo absoluto del guardameta en San Nicolás de los Garza.

David Faitelson en su cuenta oficial de X

Los números de Keylor Navas ante Tigres.

Keylor Navas fue una pieza clave en el triunfo frente a Tigres al firmar una actuación sólida bajo los tres palos. El costarricense registró seis atajadas decisivas, intervenciones que evitaron cerca de 1.9 goles esperados según la ubicación de los disparos.

Además, aportó en el juego con los pies al realizar un despeje, completar siete pases largos y alcanzar un 50% de efectividad en la precisión total de sus envíos.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Con esta victoria ante Tigres, los Pumas de Keylor Navas se encuentran en la tercera posición luego de dos jornadas en el Torneo Clausura 2026 con 4 puntos tras un triunfo y un empate. El próximo partido será el domingo 18 de enero como local ante León.