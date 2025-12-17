No solo es Amarini Villatoro: Xelajú se podría quedar sin una de sus figuras

Xelajú MC atraviesa horas de alta tensión e incertidumbre en la planificación del Torneo Clausura 2026, luego de una seguidilla de acontecimientos que han sacudido la estructura deportiva del club. Lo que apuntaba a ser una etapa de ajustes normales se convirtió rápidamente en un panorama complejo que obliga a la dirigencia a reaccionar con urgencia.

El primer golpe se conoció en las últimas horas, cuando Amarini Villatoro y su cuerpo técnico presentaron su renuncia, tras recibir la oportunidad de asumir un nuevo desafío con el Cartaginés de Costa Rica. La salida del estratega, quien venía liderando el proyecto deportivo, dejó a los súper chivos sin timonel en plena etapa de armado del plantel.

Como si fuera poco, este día se sumó una nueva preocupación para la institución altense. El defensor paraguayo Manuel Romero puso en duda su continuidad en el club debido a inconvenientes personales que le impedirían regresar a Guatemala, encendiendo las alarmas en la zona baja del equipo.

Ante este escenario, la dirigencia de Xelajú MC se mantiene a la espera de una respuesta definitiva por parte de Romero. Dependiendo de su decisión, el club se vería obligado a salir al mercado en busca de otro defensor extranjero que pueda cubrir un puesto clave en la estructura defensiva.

Romero fue una pieza importante durante el Torneo Apertura 2025 y la Copa Centroamericana, donde aportó solidez defensiva y regularidad. En la Liga Nacional disputó 21 partidos, acumuló 1,527 minutos y se dio el lujo de anotar un gol, números que reflejan su peso dentro del plantel.

Mientras la renuncia de Amarini Villatoro aún no ha sido oficializada, en los pasillos del club ya se analizan carpetas de posibles sustitutos. Sin embargo, la agenda ahora se amplía, ya que además de buscar nuevo entrenador, Xelajú MC podría verse obligado a rearmar su defensa, en un inicio de planificación marcado por la incertidumbre.