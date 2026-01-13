Municipal va por un centrodelantero sudamericano y el jugador apuntado sorprende a todos en Guatemala: “A ver si le hacen caso”

Municipal quiere lograr lo que no pudo durante la temporada pasada en el fútbol de Guatemala. Directivos, futbolistas y aficionados no quieren repetir las derrotas en los partidos finales. Para volver a la vereda del triunfo, mucho debe mejorar.

Mario Acevedo planteó la posibilidad de reforzar el equipo con varios jugadores en puestos determinados. Se sabe que una de las necesidades de la plantilla es ir por un centrodelantero. Dar apoyo al ataque sería un movimiento inteligente.

Si bien algunos nombres habían trascendido, hasta el momento ninguno de ellos lo había hecho con la fuerza necesaria como para ser considerado una posibilidad seria. Ahora toco comienza a cambiar, con los primeros movimientos resonantes.

Municipal va por Erik López, delantero de Olimpia de Paraguay bien recomendado

Tal como remarcó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, a Municipal le cuesta mucho contratar a un centrodelantero para la temporada venidera. No es tarea fácil encontrar un nombre que se adecúe al presupuesto.

Gálvez explicó que la dirigencia roja le pidió recomendaciones al director técnico uruguayo Ever Hugo Almeida. Su respuesta fue contundente. Dijo que vayan por Erik López, del Olimpia de Paraguay. “A ver si le hacen caso”, dijo el reportero.

Erik López, el delantero que le recomendaron a Municipal (RRSS).

López puede jugar tanto en el centro de la delantera como por ambos extremos. Tiene 24 años, nació en Asunción del Paraguay. Viene de jugar 21 partidos en la temporada, dentro de los que logró convertir dos tantos en 511 minutos oficiales.