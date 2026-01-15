Guatemala lo aplaude: la inédita decisión que tomará Luis Fernando Tena para enfrentar a Canadá

Guatemala se enfrentará a Canadá en el primer amistoso del año, para dar inicio a un nuevo ciclo. Ambos equipos cuentan con responsabilidades diferentes. Los norteamericanos se preparan para la gran cita y los chapines empiezan de cero.

Después del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, la decisión de todas las autoridades fue renovar el contrato de Luis Fernando Tena. Por lo demostrado, el director técnico tendrá otra oportunidad camino al 2030. Intentará dar el golpe.

Para caminar un nuevo rumbo y no repetir los errores del pasado, Tena tomó una inédita decisión. Estos cambios en la Selección Nacional parecen abruptos, pero fueron más que bien recibidos por los aficionados. Todo se verá en la cancha.

Guatemala lo celebra: Marvin Ávila Jr sería titular en el amistoso contra Canadá

Según informó el canal Fútbol Quetzal a través de su más reciente publicación, el mediocampista ofensivo Marvin Ávila Jr. será titular durante el próximo partido de la Selección Nacional. Generará sociedades y le dará verticalidad al ataque.

Ávila llegó como nuevo refuerzo al São Paulo para integrar la plantilla U-20, tras una brillante temporada en Antigua GFC. Dentro de la misma disputó un total de 17 enfrentamientos oficiales, dentro de los que pudo otorgar cinco asistencias.

Marvin Ávila Jr sería titular en el amistoso entre Guatemala y Canadá (RRSS).

El Tiki Taka GT comentó que Guatemala formará con Kenderson Navarro; José Ardón, José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales; Óscar Castellanos, Jhonatan Franco; Óscar Santis, Marvin Ávila Jr, Rudy Muñoz; y Darwin Lom.