Lo lamenta Amarini Villatoro: Xelajú suma más complicaciones a pocos días de enfrentar a Alajuelense en la final de la Copa Centroamericana

Aurora volvió a celebrar en el estadio Guillermo Slowing, imponiéndose 3-2 en un duelo vibrante ante Xelajú MC, resultado que les permite asegurar, al menos, el cuarto puesto de la tabla en la fase de clasificación del Torneo Apertura 2025 de Guatemala.

El primer golpe llegó temprano. Al minuto 11, Nicolás Lovato aprovechó un pase frontal en la entrada del área y, con espacio para perfilarse, soltó un zurdazo que botó incómodo frente a Nery Lobos, colándose al fondo para el 1-0. Aurora no bajó el ritmo y amplió la ventaja al 35’, cuando Carlos Monterroso, tras una serie de rebotes en un tiro de esquina, remató de zurda dentro del área para poner el 2-0.

El panameño Fredy Góndola ejecutó con frialdad, venciendo a Liborio Sánchez para el 2-1. Ese tanto revitalizó a Xelajú, que salió decidido para el complemento. La insistencia visitante dio frutos al 53’, cuando Steven Cárdenas rompió por la derecha y sirvió un pase preciso a Pedro Báez, quien definió dentro del área para el 2-2.

Al minuto 72, Diego Ruiz recibió un pase exquisito de Lovato y, sin pensarlo, sacó un derechazo potente que se incrustó en el arco chivo para el 3-2 definitivo. Un gol de alta factura que devolvió la ventaja a los militares y terminó por sentenciar un encuentro lleno de intensidad.

Preocupación en Xelajú por las lesiones

Para Xelajú, la derrota es un golpe duro: acumula su cuarto partido sin ganar en la Liga Nacional, complicando sus aspiraciones de clasificación. Pero lo más alarmante fueron las lesiones de Fredy Góndola y José Castañeda, ambos retirados con molestias que serán evaluadas en las próximas horas.

La preocupación aumenta considerando que los súper chivos están a días de disputar la gran final de la Copa Centroamericana ante Liga Deportiva Alajuelense, serie que iniciará en Costa Rica y cerrará en Guatemala.

