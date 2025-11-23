Alajuelense en alerta: Xelajú MC llegó a Costa Rica y lo hizo con un viejo conocido de los manudos para la final de la Copa Centroamericana

Xelajú MC ya pisa suelo costarricense con la mirada puesta en la gran final de la Copa Centroamericana, cuya ida se disputará este miércoles ante la Liga Deportiva Alajuelense en el histórico estadio Alejandro Morera Soto. El plantel salió desde Quetzaltenango rumbo a la capital guatemalteca y posteriormente viajó desde el Aeropuerto Internacional La Aurora hacia territorio tico, donde fue recibido con expectativa por la prensa local.

ver también “Ya basta”: Amarini Villatoro hace fuerte denuncia a pocos días de disputar la final de la Copa Centroamericana contra Alajuelense

Uno de los nombres que más llamó la atención en el viaje fue el del panameño Fredy Góndola, exjugador de Alajuelense, quien finalmente sí integró la delegación. El atacante había sido baja en el encuentro del viernes ante Cobán Imperial debido a una lesión muscular y no entrenó con normalidad durante la semana, pero su evolución permitió que ingresara en la convocatoria, convirtiéndose en una pieza que podría ser determinante en la serie.

Además de Góndola, el equipo recuperó a otros futbolistas importantes. El guardameta Rubén Darío Silva y el mediocampista Maynor De León también volvieron a la nómina tras superar molestias físicas que los habían mantenido al margen. La presencia de ambos fortalece el fondo y el medio sector en un momento clave del torneo.

Convocatoria de Xelajú

La lista de convocados del equipo altense incluye a sus dos porteros: Rubén Darío Silva y Estuardo Chang. En la zona defensiva figuran Manuel Romero, Kevin Ruiz, José Castañeda, Marcelo Hernández, Javier González, José Longo, Raúl Calderón y Widvin Tebalán, lo que le da al cuerpo técnico múltiples variantes para estructurar la línea del fondo.

En el mediocampo, Xelajú MC apostará por equilibrio, recuperación y creatividad con jugadores como Maynor De León, Jorge Aparicio, Juan Cardona, Derrikson Quirós, Romario Da Silva, Elmer Cardoza, Yilton Díaz, Claudio De Oliveira, Fredy Góndola y Antonio De Jesús López, futbolistas que han sido claves durante el certamen regional.

Publicidad

Publicidad

ver también Concacaf da un dato que motiva a Xelajú y a Alajuelense para la final de la Copa Centroamericana

Finalmente, en ataque, el equipo confía en la contundencia de Steven Cárdenas, Pedro Báez y Harim Quezada, quienes buscarán marcar como visitantes para encarar la vuelta con mayor tranquilidad. Los chivos llegan motivados, conscientes de la dificultad del rival, pero con la convicción de dar el primer golpe en su sueño de levantar el título internacional.