A Aaron Herrera le preguntaron por la clasificación de Guatemala al Mundial 2026 y su respuesta sorprendió a todos

El defensor guatemalteco-estadounidense Aaron Herrera, actual jugador del DC United, fue protagonista de una emotiva entrevista en el marco del Mes de la Hispanidad que celebra la MLS durante octubre. El lateral derecho compartió detalles sobre sus raíces y el vínculo especial que mantiene con Guatemala, a pesar de haber nacido en Nuevo México, Estados Unidos.

Herrera confesó que su padre, originario del país centroamericano, ha sido clave para inculcarle el amor y respeto por la cultura chapina. El jugador recalcó que, aunque creció en territorio estadounidense, nunca perdió la conexión con Guatemala, un sentimiento que lo llena de orgullo cada vez que viste la camiseta de la Selección Nacional.

En un tono más personal, el futbolista habló de la gastronomía guatemalteca, asegurando entre risas que disfruta de platillos tradicionales como los frijoles, las tostadas y el salpicón. “Cada vez que viajo para concentrarme con la Selección, disfruto de la sazón especial que caracteriza a la cocina guatemalteca”, expresó, destacando cómo estas pequeñas experiencias lo hacen sentir aún más identificado con la tierra de su padre.

Aaron Herrera se ilusiona en ir al Mundial con Guatemala

En lo deportivo, Aaron Herrera compartió la ilusión que le genera la posibilidad de llevar a Guatemala a una Copa del Mundo. “Pensaría que somos uno de los mejores equipos en el mundo por todo el apoyo que nos dan. Si pudiéramos clasificar a la Copa del Mundo, creo que sería la fiesta más grande en la historia de Guatemala”, afirmó, reconociendo el papel determinante de la afición.

Antes de concluir la entrevista, el lateral destacó la riqueza de vivir entre dos culturas: “Me siento muy orgulloso de donde soy y me da mucho orgullo mis raíces y de dónde viene mi papá. Es genial ser parte de dos culturas y es algo por lo que me siento afortunado”, declaró con emoción.

Ahora, el defensor se prepara con la Selección Nacional para afrontar dos compromisos decisivos en el mes de octubre: el 10 de octubre ante Surinam y el 14 frente a El Salvador, ambos en condición de visitante. Estos duelos marcarán el rumbo de Guatemala en su lucha por clasificar al Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.