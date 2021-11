Luis Fernando Tena está levantando bastante expectativa en Guatemala desde que fue nombrado como nuevo entrenador de los chapines. Sobre este escenario, el estratega quiere a toda costa a Aaron Herrera, lateral derecho del Real Salt Lake, quien tiene la posibilidad jugar para la Selección de Guatemala y Estados Unidos, sin embargo, Herrera estaría más inclinado para defender a la Azul y Blanco desde la llegada de Tena.

Recordemos queAaron Herrera es un lateral derecho que vivió toda su vida y se formó futbolísticamente en Estados Unidos. De hecho, tuvo participación con las divisiones menores de ese representativo en sus equipos Sub 19, Sub 20 y Sub 23. Pero también posee la nacionalidad guatemalteca. Y Luis Fernando Tena habría pedido tener contacto directo con Herrera.

Esto podría beneficiar a ambas partes. Por un lado Luis Fernando Tena contaría con un jugador con experiencia en el fútbol de Estados Unidos y por otro, Aaron Herrera tendría la oportunidad que no tuvo con la selección mayor de Estados Unidos. Además de unirse a un proyecto más consolidado de la mano de Tena en donde se buscará ubicar a Guatemala en un sitio más digno en la zona de Concacaf.

El defensor Aaron Herrera además es titular indiscutido en el Real Salt Lake en la MLS junto a Rubio Rubin. Al principio el jugador había rechazado la propuesta de jugar para la Selección de Guatemala, ahora con la presencia de Luis Fernando Tena, quien tendría decidido contar con el futbolista, todo estaría encaminado para verlo con la camiseta de la Selección de Guatemala.