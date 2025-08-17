Es tendencia:
Mariano Torres lesionado: Wanchope revela qué problema tiene el capitán de Saprissa y alarma a la afición morada

En el entretiempo de Saprissa y Liberia, Wanchope sacó a Mariano Torres y encendió las alarmas. El DT explicó en conferencia que sucedió

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Wanchope habló sobre la lesión de Mariano Torres.

El empate 2-2 de Deportivo Saprissa en su visita a Liberia dejó preocupación más allá del resultado. En el entretiempo, con el marcador en contra 0-2, Paulo Wanchope sorprendió al sacar del campo a su capitán, Mariano Torres. La salida generó dudas inmediatas entre la afición morada, pero el propio entrenador aclaró la situación tras el partido.

¿Qué lesión sufrió Mariano Torres?

Mariano Torres tuvo una torcedura de tobillo y de inmediato inició el proceso de recuperación. Veremos cómo evoluciona para el miércoles, explicó Wanchope, en alusión al compromiso que Saprissa tendrá por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El estratega morado también quiso dejar claro que la lesión no se relaciona con la preparación física del plantel:El tobillo no tiene nada que ver con el trabajo físico, es una articulación, así como otros casos. Nosotros tenemos uno de los mejores preparadores físicos del país”.

Aun con la incertidumbre de si Mariano Torres podrá estar disponible para el partido contra Independiente de La Chorrera, Wanchope destacó que el equipo ha trabajado en no depender exclusivamente de su capitán.

Mariano Torres se fue en el entretiempo.

La injerencia de Mariano Torres es muy buena estando dentro o fuera de la cancha porque es un líder nato. Hemos trabajado mucho en variar sistemas y no depender de un jugador”, agregó.

“Demasiado complicado”: Wanchope arremete contra UNAFUT por perjudicar a Saprissa

“Demasiado complicado”: Wanchope arremete contra UNAFUT por perjudicar a Saprissa

El Saprissa ahora vive horas de expectativa: la evolución del tobillo de Torres marcará si el capitán podrá ser de la partida en la Copa Centroamericana, donde los tibaseños buscarán confirmar su peso internacional.

