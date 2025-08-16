Sonríe Luis Fernando Tena: Nathaniel Méndez-Laing le confirma lo que todos en Guatemala estaban esperando

Guatemala ultima detalles para afrontar las duras Eliminatorias al Mundial 2026 y toda noticia positiva impactará en los planes de su entrenador. En este caso, la buena nueva llega desde el mal llamado Viejo Continente, por acción legionaria.

Luis Fernando Tena hace su mayor esfuerzo para que todo quede alineado de cara a los tres binomios de partidos. Quiere cumplir el gran sueño chapín y ser aquel gran héroe en la historia. Sería la primera vez en una Copa del Mundo.

ver también “Nos están acusando”: el escándalo que ensucia a la Fedefut y compromete a Guatemala antes de enfrentar a El Salvador por Eliminatorias

El Salvador, Panamá y Surinam son los rivales con los que comparte el Grupo A, por lo que dicha hazaña no será nada fácil. Tampoco imposible, siempre y cuando cuente con los mejores a disposición. Esperan septiembre, octubre y noviembre.

Publicidad

Publicidad

Por eso mismo, Tena sonrió cuando recibió un contundente y esperado mensaje por parte de Nathaniel Méndez-Laing. El delantero dio un aviso desde Inglaterra que trajo un poco de tranquilidad a la FFG entre tantos problemas recientes.

ver también “Algo raro pasó”: Luis Fernando Tena rompe el silencio con una denuncia que preocupa a Guatemala camino al Mundial 2026

Guatemala celebra: Luis Fernando Tena recibió esperado mensaje de Nathaniel Méndez-Laing

Nathaniel Méndez-Laing dio una nueva muestra de su calidad deportiva con la camiseta del MK Dons. Hoy destacó en la goleada que su equipo le propinó al Cheltenham Town, correspondiente a la tercera fecha de la EFL League Two.

Publicidad

El atacante fue titular, aportó su primera asistencia en lo que va de la temporada y también generó peligro constante en la vereda rival. Su velocidad y capacidad de desborde constante pusieron la bandera de Guatemala bien alto en el 5-0.

Publicidad

Nathaniel Méndez-Laing, figura con el MK Dons: alegró a toda Guatemala (RRSS).

Publicidad

Si bien disputó solamente 68 minutos del partido, no se retiró del césped por las dolencias anteriormente padecidas, ni por el desgaste realizado. Simplemente, su entrenador entendió que, con el resultado sellado, no valía la pena arriesgarlo.

Durante el tiempo que se encontró activo, Méndez-Laing dio 35 toques. De 20 pases intentados, 14 fueron precisos y destacó el anteriormente mencionado pase de gol. También sumó en acciones defensivas con dos intercepciones.

Publicidad