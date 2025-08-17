Es tendencia:
“Demasiado complicado”: Wanchope arremete contra UNAFUT por perjudicar a Saprissa

Luego del empate ante Liberia, Paulo Wanchope habló en conferencia de prensa y reveló su enojo con la Unafut.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

El empate 2-2 de Deportivo Saprissa en su visita a Liberia dejó más que un punto en la tabla. La tarde liberiana no solo fue exigente por el rival, sino también por el intenso calor que golpeó a ambos equipos y que, según el técnico morado, condicionó el espectáculo.

Los dirigidos por Paulo César Wanchope tuvieron que remar desde atrás, luego de ir perdiendo 2-0 en un arranque flojo, para rescatar un empate en la calurosa cancha liberiana. Tras el pitazo final, el timonel tibaseño no se guardó nada y lanzó un fuerte mensaje contra las autoridades de la UNAFUT.

¿Qué dijo Paulo Wanchope contra la UNAFUT?

“Felicitar a todos los jugadores, hasta a los de Liberia, porque jugar a esta hora ya es trillado y no sé quién toma la decisión, es demasiado complicado. Somos dos equipos que jugamos fútbol, pero nos vemos limitados a jugar un mejor fútbol”, expresó.

Wanchope insistió en que las condiciones climáticas afectan directamente el espectáculo y la dinámica del juego, dejando en claro que el calendario perjudica tanto a Saprissa como a sus rivales.

Con esta temperatura no se puede tener dinámica. Entonces felicitar a los jugadores por la entrega y regalar este lindo espectáculo. También felicitar a la afición”, añadió.

La crítica del entrenador reabre el debate sobre los horarios impuestos en plazas con temperaturas extremas, un tema recurrente en el fútbol costarricense y que, según Wanchope, limita el verdadero potencial del espectáculo deportivo.

