Uno de los sueños de Gerardo Rabre era comenzar a ser tomado en cuenta con la Selección Nacional de Guatemala y unos meses después de declarar abiertamente esto, se ha cumplido. El profesor Luis Fernando Tena se encuentra trabajando con sus jugadores en unos microciclos para comenzar a conectar ideas y conocer al plantel que estará bajo sus órdenes, al menos durante todo el 2022. Aprovechando el gran momento que está teniendo Rabre en Taiwán con el Tatung FC, el cuerpo técnico se puso en contacto con él para que formara parte de estos trabajos y ya se entrena con el resto de sus compañeros.

"La verdad estoy muy emocionado e ilusionado, no me lo esperaba. Sin duda alguna vieron que estaba en Guatemala y me contactaron de parte del cuerpo técnico del profesor Luis Fernando Tena. Me indicaron que estaban interesados en que formara parte del microciclo y que me presentara este martes para platicar conmigo”, aseveró Gerardo Rabre para ESPN.

“Entrenar con Selección Mayor es algo inesperado, pero es algo muy lindo. Algo por lo que siempre he trabajado y el hecho de poderme mostrar para que me vean, es un sueño. Entrenar con varios excompañeros me genera mucha ilusión y alegría”, añadió Gerardo luego de completar su primer entrenamiento con la Azul y Blanco.

Recordemos que la Selección de Guatemala no tendrá actividad oficial durante la presente Fecha FIFA, ya que se tuvo que cancelar el triangular que tenían pautado ante la Selección de Nicaragua y la Selección de Belice por inconvenientes con el traslado en general. A pesar de esta situación el director técnico mexicano Luis Fernando Tena, quiere aprovechar al máximo estos días para ir conociendo a los futbolistas chapines y concretar ideas.