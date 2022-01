Ana Lucía Martínez se volcó a las redes sociales para dar su opinión tras no ser convocada a la Selección de Guatemala para el comienzo de las eliminatorias al Mundial.

En poco menos de un mes iniciará la etapa clasificatoria al Campeonato Concacaf W, certamen que pondrá en juego plazas para la Copa Oro W y el Mundial de Fútbol Femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023, y que contará con la participación de los seis seleccionados de Centroamérica.

Guatemala, por caso, ya tiene su convocatoria oficial para afrontar sus primeros dos compromisos ante Curazao y las Islas Vírgenes Británicas. En la misma se destaca la ausencia de Ana Lucía Martínez, una de las más grandes referentes del cuadro chapín. "El motivo es que táctica y disciplinariamente no se adapta a las situaciones que nosotros necesitamos en la Selección", explicó el entrenador Edy Espinoza según ESPN.

Estos argumentos causaron revuelo en las redes sociales, que llevaron a que la propia futbolista realizara un descargo mediante su cuenta oficial de Twitter. "En las últimas horas se han dicho muchas cosas (...). Al igual que ustedes estoy sorprendida, estoy triste y me parece muy injusto. Sobre todo también las formas en que se hizo. Entiendo una no convocatoria, pero creo que demeritar mi trabajo no es justo", expresó primeramente.

"Para mí es un orgullo vestir la ‘Azul y Blanco’, representar a mi país es un sueño que siempre he tenido. (...) Espero volver a representar a mi país, hacerlo de la mejor manera y agradezco el apoyo que me han dado y reconocen mi carrera, el sacrificio y que me ven como una embajadora del país a través del deporte", añadió.

Gerardo Paiz, presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, manifestó por su parte según Prensa Libre que "las convocatorias (...) son un asunto de los cuerpos técnicos, no de nosotros. No nos vamos a meter en ese trabajo. (...) Lo que sí les vamos a pedir son buenos resultados".