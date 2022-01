Luis Fernando Tena, entrenador de la Selección de Guatemala, sorprendió en su convocatoria para su siguiente microciclo al incluir en la nomina al atacante costarricense Rafael Andrés Lezcano, quien tendrá la oportunidad de jugar para la Azul y Blanco tras completar el trámite de nacionalización y ser elegible, esto tras su buen rendimiento con su club Comunicaciones.

“Estoy muy feliz, siempre lo he dicho y a varios compañeros también, que estar en una selección es un gran privilegio, me siento muy honrado que Guatemala me tome en cuenta, ahora este país es mi casa, defender estos colores que tanto me han dado me llena de orgullo”, fueron las palabras que brindó Lezcano a Espn Digital.

“Hubo varias conversaciones, primero con Amarini Villatoro y ahora con Luis Fernando Tena, se acercaron varias personas, no sabía si se iba a dar, pero estaba ilusionado por el interés, estaba esperando la llamada, pero quise esperar hasta que las cosas se dieran, siento mucha alegría y ahora siento una responsabilidad extra”, agregó.

El tico también habló para el portal Guatefutbol.com sobre esta oportunidad: “Me hubiera gustado jugar para Costa Rica, cuando uno inicia a jugar el sueño que tiene es representar a su país, pero el hecho que ahora se me dé la oportunidad en Guatemala me da orgullo, no fue una decisión difícil porque me debo a Guate y que me den esta chance me da una gran satisfacción”.

“Siempre habrá presión, donde uno esté, si estuviera en Costa Rica fuera igual, ahora en Guatemala también habrá, hasta en los equipos hay gente que cree en tu rendimiento y otros no, lo único que hay que hacer es trabajar y hacer las cosas bien, querer dar lo mejor, por tu club y ahora en este caso en la selección”, finalizó.