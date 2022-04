La Selección Nacional de Guatemala volvió a demostrar que es otra bajo la tutela de Luis Fernando Tena y esta noche lo confirmó ante México, que si bien es cierto no jugó con su primer equipo, afrontó el duelo con jugadores interesantes y que a pesar de eso los chapines plantaron un buen desempeño para lograr igualar sin goles.

Este resultado causó varias reacciones, las tradicionales de los periodistas mexicanos quienes no se guardaron nada y uno de ellos fue el siempre polémico David Faitelson, quien desde el inicio se mostraba poco optimista por lo que podían hacer los jugadores, catalogando que habían pocos elementos interesantes y de quienes no se esperaba mucho.

“No hay mucho que ver del México (SUM) ante Guatemala esta noche…Quizá, el portero Acevedo y el delantero Giménez tengan cierta posibilidad de meterse a la lista del Mundial. Y Marcelo Flores puede, claro, aumentar el morbo que se ha generado a su alrededor…”, fue el primer tuit que puso el comunicador antes del pitazo inicial.

“Impresionante la entrada en Orlando así como impresionante como le mienten al aficionado sobre una selección mexicana experimental…Hagamos negocio y punto…” siguió, pero siguió manifestándose durante el juego. “Nada de nada en Orlando…Esta selección mexicana experimental no ha mostrado absolutamente nada…”.

Hasta arremetió con una de las promesas del Tri: “Ahora quieren que Marcelo Flores resuelva todo…¡Por favor! Es un chico que todavía no ha debutado en la primera división. Con calma…”. “De “buenas intenciones” ha estado lleno el juego mexicano de esta noche en Orlando… Hasta ahí nada más… No hay “nada nuevo” que nos quite el sueño rumbo a Qatar…”, finalizó.