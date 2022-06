Chucho López asegura que su carrera no se estancará tras fichar por Municipal

Antonio De Jesús López se convirtió en nuevo jugador de Municipal de Guatemala, luego de su paso por el América y Necaxa, movimiento que sin duda ha generado críticas al futbolista porque se teme que su carrera se estanque, pero Chucho no se preocupa de ello y asegura que no será así, además que llega al club rojo para luchar por el protagonismo.

“Estoy contento de afrontar este nuevo reto y vamos por estos dos campeonatos en los que competiremos. Vengo a buscar los dos campeonatos y en lo personal dar un paso adelante para impulsar mi carrera. No vengo de vacaciones o de joda, vengo con toda la alegría, emoción y ganas de salir adelante”, dijo López.

Sobre jugar en Guatemala comentó: “Era algo que quería y lo había platicado con mi familia. No sabía en qué tiempo se iba a dar, pero sí quería venir a jugar acá. Ahorita por todas las circunstancias que se dieron, tengo la oportunidad de venir a jugar a Guatemala con Municipal. Estoy muy agradecido y no vengo a estancar mi carrera, esto me va a servir para agarrar más minutos e ir para adelante”.

“En lo personal no vengo de vacaciones, vengo a dejarlo todo en cada entrenamiento y partido para salir adelante. A la afición le digo que no dude de eso, dejaré sangre, sudor y lágrimas en el terreno de juego”, agregó el centrocampista nacido en México pero que se nacionalizó guatemalteco acerca de sus metas con los escarlatas.

“Venía con buen ritmo por los partidos de selección. Después empecé la pretemporada con Necaxa y hasta ahorita que tuve un parón de cinco días. Hay tiempo suficiente para entrenar y estar a tope para el inicio del torneo”, finalizó sobre su estado físico.