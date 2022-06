Chucho López todavía no se ha estrenado como goleador con la Selección de Guatemala.

La Selección de Guatemala debutó oficialmente en la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023, en el que se esperaba que fuera dominadora en la Liga B, pero sus resultados no se dieron y también algunos jugadores no cumplieron con su rendimiento, siendo uno de ellos Antonio De Jesús Chucho López.

López comenzó siendo titular ante Guayana Francesa, pero su bajo rendimiento le provocó que perdiera su puesto en el once inicial, por lo que en los encuentros restantes ingresó de cambio, siendo en este último ante República Dominicana que quedaron marcadas las opciones de gol que falló frente al marco.

“A la hora de estar allí me he cegado un poco y he tenido la oportunidad de pasar el balón a un compañero que estaba en mejor posición para que pudiera hacer el gol, pero si Dios quiere en los próximos partidos alzaré más la cara”, dijo López en la zona mixta del estadio Doroteo Guamuch Flores tras finalizar el último juego.

Acerca de que tanto espera hacer una anotación con la azul y blanco comentó el centrocampista del Necaxa: “Lo quiero gritar con toda la afición, para regresarles un poco el cariño que me dan, estoy feliz con esto, quería darles el gol de mi parte, pero no se pudo, desperdicié esas oportunidades y ahora hay que seguir adelante”.

Chucho López retornó a México para pensar en la pretemporada que hará su club Necaxa, en el que luchará por tener más minutos que le ayuden a ser regularidad y así que no se vea afectado su ritmo futbolístico de cara a los siguientes juegos de Guatemala.