Guatemala no tuvo un buen año al fracasar en todas sus competiciones.

El 2021 ha sido un año cargado de bastante actividad para la Selección de Guatemala, pero al mismo tiempo también ha sido complicado, debido a que no pudo destacar en las competiciones en las que participó, específicamente en la eliminatoria mundialista, en la etapa previa y fase de grupos de la Copa de Oro.

La Azul y Blanco comenzó desde lo más bajo en el camino hacía Qatar 2022, tuvo rivales accesibles como Islas Vírgenes Británicas, San Vicente y Las Granadinas y Cuba, pero el pase se lo jugaba contra Curazao, rival al que tenía que vencer debido que los caribeños tenían una mejor diferencia de goles y les bastaba con empatar para avanzar.

Los guatemaltecos no lograron el objetivo, llegaron al estadio de los curazaleños con el objetivo de sacar un triunfo, pero como ha sido habitual, las llegadas no bastaron, no hubo un referente en ataque que tomara la responsabilidad y lamentablemente se empató 0-0 para quedar fuera del camino hacía Qatar 2022.

Fracaso en la Copa Oro

La Azul y Blanco intentaba lavarse la cara, llegó a la ronda preliminar de la Copa Oro en a que goleó 4-0 a Guyana, pero sumó otro fracaso al empatar 1-1 ante Guadalupe y luego en una eterna tanda de penales cayó 10-9, quedando eliminada de la etapa de grupos, resultado que ocasionó el despido del entrenador Amarini Villatoro.

Días después, Concacaf informó que Curazao quedaba fuera de la competencia por un brote de Covid-19 y Guatemala fue seleccionada para suplirla, en la etapa de grupos nuevamente la pasó mal, luego de caer ante El Salvador y México, su único punto fue un empate ante Trinidad y Tobago, siendo eliminada por segunda vez de la misma competición.

Guatemala tuvo un año para el olvido, es por eso que ya se contrató al mexicano Luis Fernando Tena, en quien se ha confiado este nuevo proyecto el cual tiene como principal objetivo la Copa del Mundo del 2026, así como hacer buenas actuaciones en las demás competencias.