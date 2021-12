Cada vez faltan menos días para que la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 dé comienzo. Es por ello que las Eliminatorias de cada región están más que avanzadas, algunas (como la de la UEFA) muy cerca de finalizar y arrojar a todos sus clasificados (en Europa solo resta la Segunda Ronda).

En Concacaf, por caso, el Octogonal Final ya se encuentra prácticamente en su Ecuador: se han disputado ocho jornadas y restan tan solo seis para conocer a los tres combinados que accederán directamente a la cita máxima (así como también a aquel que disputará el repechaje intercontinental contra el campeón de Oceanía).

Es en vista de ese panorama que la ventana de enero toma suma relevancia, días en los que se reanudará el proceso rumbo a Qatar 2022 y se desarrollarán tres de las seis fechas restantes, de los cuales ya se saben días y horarios luego de que la Concacaf lo informara este mismo viernes.

Eliminatorias Concacaf: días y horarios de la ventana de enero

Aclaración: los horarios son de Centroamérica

Jueves, 27 de enero de 2022

17:30 Estados Unidos vs El Salvador - Lower.com Field, Columbus, OH, USA

18:00 Jamaica vs México - Estadio Nacional, Kingston, Jamaica

19:05 Honduras vs Canadá - Estadio Olímpico, San Pedro Sula, Honduras

20:05 Costa Rica vs Panamá - Estadio Nacional, San José, Costa Rica

Domingo, 30 de enero de 2022

14:05 Canadá vs Estados Unidos - Tim Horton Field, Hamilton, Canadá

17:00 México vs Costa Rica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México

18:05* Panamá vs Jamaica - Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá

18:05 Honduras vs El Salvador - Estadio Olímpico, San Pedro Sula, Honduras

Miércoles, 2 de febrero de 2022

18:00 Jamaica vs Costa Rica - Estadio Nacional, Kingston, Jamaica

19:00 México vs Panamá - Estadio Azteca, Ciudad de México, México

18:30 Estados Unidos vs Honduras - Allianz Field, St. Paul, MN, USA

20:00 El Salvador vs Canadá - Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador

*: horario de Panamá (17:05 de Centroamérica)