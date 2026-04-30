Giro inesperado: Yostin Obando firmaría por el equipo menos pensado en Honduras y sorprende a Motagua

El futuro del mediocampista Yostin Obando parece estar tomando un rumbo inesperado. Tras un periodo de incertidumbre y de haber estado alejado de la máxima categoría, el joven futbolista tiene una oportunidad clara para volver a los terrenos de juego en el torneo Apertura 2026 en Honduras.

Lo que más llama la atención es el tiempo que Obando ha pasado fuera de la órbita profesional. El volante ha estado parado durante el último semestre, una inactividad que lo obligó a buscar alternativas para no perder el ritmo.

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Recientemente, fue captado participando en torneos de fútbol burocrático, una medida necesaria para mantenerse físicamente a tono mientras espera una oferta formal para regresar

Según información a la que tuvo acceso Fútbol Centroamérica, el club que está analizando seriamente su fichaje es el Juticalpa FC. El equipo “Canechero”, que ya aseguró su permanencia en la Liga Nacional, busca renovar su plantilla y ve en Obando una apuesta interesante para reforzar su ataque.

Fuentes cercanas al jugador confirmaron que Yostin tiene el deseo firme de unirse al proyecto de Juticalpa. A sus 21 años, el hijo de la leyenda César “El Nene” Obando busca sacudirse la presión y demostrar que tiene la calidad necesaria para brillar por cuenta propia.

Tras pasos irregulares por Motagua, Olancho FC y Génesis, en Juticalpa encontraría los minutos y el protagonismo que no ha tenido en el pasado.

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Volver tras meses de inactividad profesional requiere un esfuerzo doble, pero Obando parece decidido a recuperar el tiempo perdido y demostrar que su apellido sigue pesando en el fútbol hondureño.