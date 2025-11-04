“Siempre les falta”: referente de Guatemala golpea a Panamá con la verdad más humillante antes del choque decisivo rumbo al Mundial 2026

Las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 están al rojo vivo y este jueves 13 de noviembre prometen un duelo que marcará el rumbo del Grupo A.

A partir de las 8:00 p.m., hora guatemalteca (y 9:00 p.m. hora panameña), la Seleccion de Guatemala recibirá a Panamá en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en un enfrentamiento donde ninguno puede fallar si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica. Ambos combinados llegan con la obligación de sumar tres puntos para no perderle pisada a Surinam, el líder del grupo.

Un dardo que calienta a Panamá

La antesala del compromiso ya venía cargada, pero este martes terminó de explotar. En diálogo con el periodista panameño José Miguel “Chepebomba” Domínguez, el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, actual DT de Xelajú (el sorprendente finalista de la Copa Centroamericana) lanzó un mensaje que hizo estallar las redes.

“¿Qué pasa con los panameños, que en los momentos como estos les ha faltado dar ese pasito? Siento que eso es más mental, porque calidad la tienen. Imagino que ustedes están presionando para que ganen, y acá no va a ser fácil”, dijo Villatoro, cuestionando la fortaleza mental de los canaleros en los momentos decisivos.

El entrenador más laureado del fútbol guatemalteco, que dirigió a la Selección Nacional entre 2019 y 2021, recordó cómo solía bromear con sus colegas panameños: “Siempre les decía ‘a ustedes siempre les falta dar ese pasito, no sé qué les pasa’… creo que también a nosotros nos ha costado, pero estamos en casa y este grupo tiene una mentalidad diferente.”

“Estamos en casa y la convicción está en el grupo. Este equipo tiene una mentalidad diferente”, afirmó el técnico de 44 años, asegurando que los dirigidos por Luis Fernando Tena pueden dar el golpe ante su gente.

Así está el Grupo A rumbo al Mundial 2026

La clasificación no podría estar más ajustada: Surinam lidera con 6 puntos y una ligera ventaja por goles a favor sobre Panamá, que también tiene 6 unidades. En el tercer lugar aparece Guatemala, con 5, mientras que El Salvador del Bolillo Gómez cierra el grupo con 3.

El duelo entre chapines y canaleros será una auténtica final: si los de Tena logran imponerse, darán un golpe monumental en la pelea por el boleto al Mundial 2026; si Panamá gana, pondrá medio pie en Norteamérica.