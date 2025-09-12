Revés a Guatemala y Panamá: Concacaf envía la notificación que los golpea mientras se están quedando afuera del Mundial 2026

Guatemala y Panamá no comenzaron de buena manera la tercera etapa de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Eran los candidatos a quedarse con los primeros puestos del Grupo A, pero sucedió lo contrario. Por el momento, están últimos.

ver también “Equipo normalito”: desde Panamá ningunean al Estadio Cuscatlán y le pegan a El Salvador con una frase que molestará al Bolillo Gómez

Surinam dio la sorpresa y se ubicó en la punta, seguido por El Salvador. En tanto, canaleros y chapines cierran la nómina. Si bien quedan cuatro jornadas por jugar, los interrogantes aparecieron entre los aficionados. Necesitan muchas respuestas.

Concacaf reflejó esto en sus últimos comunicados, dentro de los cuales supo dar dos distinciones importantes a La Selecta. En contrapartida, La Canalera no corrió con la misma suerte. Menos aún La Bicolor, que solamente levantó una unidad.

Publicidad

Publicidad

ver también Toda Guatemala consternada por el mensaje de Rubio Rubin en el momento más delicado camino al Mundial 2026: “No es sólo fútbol”

Guatemala y Panamá sufren castigo de Concacaf en plenas Eliminatorias al Mundial 2026

Concacaf actualizó su ranking oficial, en consideración de los resultados que cada selección nacional obtuvo durante el último periodo. El mismo trajo consigo unos movimientos impensados, con beneficiados y perjudicados dentro del conteo.

La victoria de El Salvador sobre Guatemala por la primera ventana de tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026 fue catalogada como la mayor sorpresa en el más reciente bloque. Duro golpe para los chapines, quienes bajaron un puesto.

Publicidad

Guatemala y Panamá, castigadas con descensos en el Top 10 de Concacaf.

Publicidad

Esto mismo sucedió con Panamá. Las dos selecciones nacionales descendieron un lugar tanto en el conteo centroamericano como en el Top 10 de Concacaf. Esto se debe a los resultados obtenidos durante los últimos encuentros de Eliminatorias.

Publicidad

Además, como dato no menor, La Selecta fue la única que logró ascender todo lo suficiente como para meterse dentro del Top 10 del conteo de Centroamérica. Se debe esto a sus 1206 puntos cosechados entre periodos de actualización.