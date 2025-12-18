Qué pasa si Municipal gana, empata o pierde ante Achuapa por la semifinal de vuelta del Apertura 2025

La semifinal del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala entre Municipal y Achuapa se definirá en El Trébol tras el 1-1 de la ida en el Winston Pineda Gudiel, un resultado que dejó la llave totalmente abierta, pero con ventaja reglamentaria para los rojos.

El conjunto escarlata fue líder de la fase de clasificación, mientras que los cebolleros entraron como séptimos. Y, según el reglamento del Apertura 2025, en cuartos y semifinales no hay gol de visitante y, si el global queda empatado, avanza el mejor posicionado en la tabla.

Con ese contexto, esto es lo que ocurre según el resultado de Municipal en la vuelta.

¿Qué pasa si Municipal gana contra Achuapa?

Si Municipal gana en El Trébol por cualquier marcador:

Rompe la igualdad del 1-1 global.



Queda arriba en el marcador agregado.



En ese caso, Municipal se clasifica a la final del Apertura 2025 por superioridad en goles, sin necesidad de apelar a la tabla ni a criterios adicionales.

¿Qué pasa si Municipal empata contra Achuapa?

Acá es donde la tabla juega a favor del Rojo. Si en el partido de vuelta se registra un empate por cualquier tanteador:

El marcador global permanecería igualado (porque la ida fue 1-1).



Ante un empate en el acumulado, el reglamento indica que clasifica el equipo mejor ubicado en la fase de clasificación, es decir, Municipal, que fue 1º, por encima de Achuapa, que terminó 7º.



En resumen, con cualquier empate en la vuelta, Municipal pasa a la final.

¿Qué pasa si Municipal pierde contra Achuapa?

Si Achuapa da el golpe y gana en El Trébol, el escenario es claro:

Con cualquier triunfo visitante, los cebolleros quedarían por delante en el marcador global.



En ese caso, el clasificado a la final sería Achuapa, sin importar las posiciones de fase regular.



Municipal, entonces:

Clasifica ganando o empatando.



Queda eliminado solo si pierde en casa.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Municipal vs. Achuapa por la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

Día: jueves 18 de diciembre de 2025

jueves 18 de diciembre de 2025 Hora: 20:00 (hora de Guatemala)

Estadio: El Trébol, Ciudad de Guatemala