Toda Guatemala consternada por el mensaje de Rubio Rubin en el momento más delicado camino al Mundial 2026: “No es sólo fútbol”

Guatemala necesita levantar cabeza después de los resultados obtenidos durante la primera ventana de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Octubre presentará dos partidos fundamentales. Ambos serán en condición de visitante.

La Bicolor quedó última en el Grupo A, liderado por Surinam. Perdió 1-0 ante El Salvador en el Estadio Cementos Progreso y empató con Panamá por 1-1 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Solamente pudo cosechar una unidad.

El giro debe ser absoluto e inminente. Luis Fernando Tena analiza estrategias y planes para poder sacar ventaja en las dos próximas ventanas. Cada movimiento influirá en los resultados próximos y, por ende, en el gran sueño mundialista.

Dejar todo es la premisa, ya lo sabe la plantilla. Así lo demostraron el mismísimo Rubio Méndez Rubín una vez finalizadas las jornadas de septiembre. Nadie dice que será fácil, pero conseguir el boleto a la Copa del Mundo no es imposible.

Guatemala busca clasificar al Mundial 2026: Rubio Rubín avisa que darán toda la pelea

Rubio Méndez Rubín es uno de los futbolistas mejor considerados por el director técnico. Incluso cuando no tenía equipo donde jugar, Luis Fernando Tena le dio la confianza necesaria para tenerlo como titular. Por eso, quiere dar lo mejor de si.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Rubio dejó en claro que el camino por recorrer no es nada fácil, pero que nadie jamás les dijo que lo sería. Tanto él como sus compañeros, según el escrito, dejarán lo que tienen para cumplir ese sueño.

“Reescribir la historia nunca fue fácil. Pisamos la cancha como hermanos, hombro a hombro, listos para lo que venga. Luchamos cada balón y por cada momento hasta el último pitazo. No es solo fútbol. Es por el legado que queremos dejar”, posteó.