Pumas vs. León: a qué hora y cómo ver a Keylor Navas y Carrasquilla contra Ismael Díaz por la Jornada 3 de la Liga MX

Pumas vuelve a su casa para disputar un partido clave en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, con un foco especial para Centroamérica: Keylor Navas viene de ser determinante en el triunfo ante Tigres, Adalberto Carrasquilla se ha convertido en una pieza central del mediocampo auriazul, e Ismael Díaz llega como una de las principales cartas ofensivas de León.

ver también David Faitelson necesitó sólo tres palabras para definir la brillante actuación de Keylor Navas de la que todo el mundo habla en México

¿Cuándo juegan Pumas vs. León por la Liga MX?

El partido Pumas vs. León se juega el domingo 18 de enero en el Estadio Olímpico Universitario, a las 12:00 horas de México y toda Centroamérica, salvo Panamá que escuchará el pitazo inicial a la 1:00 pm.

¿Dónde ver EN VIVO Pumas vs. León?

En Centroamérica, el partido que enfrentará a Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla con Ismael Díaz se podrá ver en vivo a través de TUDN y ViX (streaming).

¿Cómo llega Pumas al partido contra León?

Pumas aterriza en la Jornada 3 con el envión de un triunfo 1-0 ante Tigres como visitante, un resultado de alto impacto por el rival y el contexto.

En esa victoria, Keylor Navas fue protagonista y se vistió de héroe para sostener el resultado con atajadas impresionantes en momentos críticos.

En lo numérico, Pumas llega a este cruce con 4 puntos en 2 partidos, ya que en la primera fecha igualó 1-1 ante Querétaro, con gol de Coco Carrasquilla.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras en México dicen que Keylor Navas atajó como en Real Madrid, Tuca Ferretti le bajó el precio a su actuación ante Tigres

¿Cómo llega León al duelo con Pumas?

León, por su parte, viene de caer 2-1 ante Pachuca en la jornada anterior. Aun así, arrancó el Clausura con una victoria y se mantiene cerca en la tabla: 3 puntos tras 2 juegos. En el triunfo 2-1 de la primera fecha sobre Cruz Azul, uno de los goles fue obra de Ismael Díaz.

Posibles alineaciones de Pumas y León

Pumas (4-3-1-2): Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Jesús Rivas; César Garza, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla; Jorge Ruvalcaba, Alan Medina, Juninho.

Publicidad

León (4-4-2, probable): Óscar García; Sebastián Vegas, Stiven Barreiro, Bryan Colula; Rodrigo Echeverría, Salvador Reyes, Fernando Beltrán, Iván Rodríguez; Juan Domínguez, Ismael Díaz, Diber Cambindo.