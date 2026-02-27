A Comunicaciones le salió caro el apoyo de sus aficionados en el Clásico 336 ante Municipal

La tarde de este viernes, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional impuso una multa de Q10 mil a Comunicaciones FC por el uso de juegos pirotécnicos durante el Clásico 336 frente a CSD Municipal. La fiesta en las gradas tuvo consecuencias económicas para la institución alba.

Según el informe arbitral presentado por Walter López, al minuto 28 del primer tiempo la porra ubicada en la general sur encendió pirotecnia dentro del graderío, aunque sin interferir directamente en el desarrollo del partido. El ambiente fue vibrante, pero el reglamento es claro en cuanto a este tipo de conductas.

El comunicado oficial fue contundente: “Sancionar al equipo de Comunicaciones con una multa de Diez Mil Quetzales (Q10,000.00) por el uso de juegos pirotécnicos por parte del público dentro de las instalaciones del estadio”. Una decisión que reafirma la postura de las autoridades en materia de seguridad.

En lo deportivo, los cremas celebraron dentro del campo. El triunfo 1-0 llegó gracias a Wilson Pineda, quien al minuto 32 aprovechó un rebote dentro del área roja para marcar el gol decisivo. Una anotación que terminó inclinando la balanza y desató la euforia en el sector albo.

Comunicaciones con duelo directo por la permanencia

Más allá de la sanción, el equipo capitalino ya pasó página y enfoca su atención en la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Este sábado visitará a CD Guastatoya en el estadio Estadio David Cordón Hichos, en un duelo programado para las 16:00 horas.

El compromiso es clave en la lucha por la permanencia, ya que Guastatoya es un rival directo en la pelea por alejarse de la zona del descenso. Así, Comunicaciones deberá equilibrar disciplina y resultados, sabiendo que cada punto y cada detalle cuentan en un torneo donde el margen de error es mínimo.

