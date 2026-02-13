Es tendencia:
“Jugar con dolor”: Thomas Christiansen recibe una noticia sobre Ismael Díaz que preocupa a Panamá a meses del Mundial 2026

Desde México, Ismael Díaz podría obligar a Thomas Christiansen a pensar en otras variantes en marzo.

Las alarmas se encienden en la Selección de Panamá a pocos semanas de una nueva fecha FIFA en el mes de marzo. Los Canaleros podrían perder a una figura de peso en la delantera como Ismael Díaz después de las últimas novedades sobre su estado físico.

Y es que el ex Universidad Católica de Ecuador no jugó los últimos partidos por la Liga MX con el Club León. Esto llevó gran preocupación al seleccionado canalero, ya que arrastra un problema desde que finalizó la competencia en 2025 después de las Eliminatorias Concacaf.

Ignacio Ambriz, DT del equipo esmeralda, confesó que tiene dificultades con su rodilla: “Ismael Díaz no es que estuviera lesionado, hay cargas que de repente tiene en una rodilla. Lo hemos llevado poco a poco. Tuvo esa pequeña molestia que no le permitió entrenar casi toda la semana“.

Según informó el periodista Guillermo Pineda, Ismael Díaz se sometió a un tratamiento a finales del 2025: “Cuando terminó la temporada en noviembre, exploró con un médico en México la medicina preventiva para anticiparse a todo lo que esto trae“.

El dolor que atraviesa Ismael Díaz y que lleva preocupación a Panamá

Además, explicó que habitualmente juega con dolores: “El umbral del dolor de él es mucho mayor que el de otra persona. Acostumbrarse a jugar con dolor, eso no lo hace cualquiera. Él mucha veces aguanta“.

De todas maneras, el periodista agregó, en línea con las palabras del técnico de León, que podrían tenerlo pronto: “Ya estará de regreso pronto, no es una situación que demande operación“. A pocas semanas de la doble fecha contra Sudáfrica en marzo, en Panamá deberán prestarle mucha atención.

