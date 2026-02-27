Puntarenas vs. Alajuelense: a qué hora juega y cómo ver al equipo del Machillo Ramírez por el Clausura 2026

La Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 en Costa Rica se abre este sábado con un partido que puede sacudir la tabla: Puntarenas recibe a Alajuelense en el “Lito” Pérez, con los manudos urgidos de puntos para no seguir cediendo terreno en la pelea por las semifinales.

La Liga llega golpeada tras perder el Clásico Nacional 2-1 ante Saprissa y hoy aparece 6°, fuera de los puestos de clasificación. El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez necesita reaccionar ya si no quiere que el campeonato se le escape demasiado temprano.

ver también “Ya negocian”: Alajuelense y Herediano se meten en la pelea de un gigante extranjero que sacude a Costa Rica

¿A qué hora juegan Puntarenas vs. Alajuelense?

El partido se juega el sábado 28 de febrero de 2026, a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica).

¿Dónde ver EN VIVO Puntarenas vs. Alajuelense?

La transmisión del partido será por Tigo Sports (Costa Rica).

Machillo Ramírez necesita recuperarse de la derrotas en el clásico. (Alajuelense)

¿Dónde se juega?

El encuentro se disputará en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, casa de Puntarenas FC.

Cómo llega Puntarenas

El “Puerto” llega metido en la pelea de media tabla y con la chance de pegar un golpe ante el campeón: marcha 5° con 11 puntos y un registro de 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas en 8 partidos.

Con ese escenario, ganar en casa le permitiría acercarse a la zona alta y, de paso, sostenerse por encima de rivales directos.

ver también Ronaldo Cisneros rompe el silencio en Alajuelense y admite la presión que vive: “Urgencia”

Cómo llega Alajuelense

Alajuelense atraviesa un tramo incómodo: está 6° con 9 puntos (2G-3E-3P) y hoy aparece fuera del Top 4 que marca los puestos de semifinales.

Publicidad

Publicidad

Además, viene de un golpe fuerte en lo emocional y deportivo: cayó 2-1 ante Saprissa en el Clásico Nacional por la jornada anterior, resultado que lo obliga a responder para no alejarse del pelotón de arriba.