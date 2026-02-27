Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Puntarenas vs. Alajuelense: a qué hora juega y cómo ver al equipo del Machillo Ramírez por el Clausura 2026

Este sábado, en el estadio Lito Pérez, los rojinegros intentarán levantarse tras perder el clásico con Saprissa.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
Este sábado habrá acción de la buena entre Puntarenas y Alajuelense.
Este sábado habrá acción de la buena entre Puntarenas y Alajuelense.

La Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 en Costa Rica se abre este sábado con un partido que puede sacudir la tabla: Puntarenas recibe a Alajuelense en el “Lito” Pérez, con los manudos urgidos de puntos para no seguir cediendo terreno en la pelea por las semifinales.

La Liga llega golpeada tras perder el Clásico Nacional 2-1 ante Saprissa y hoy aparece , fuera de los puestos de clasificación. El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez necesita reaccionar ya si no quiere que el campeonato se le escape demasiado temprano.

“Ya negocian”: Alajuelense y Herediano se meten en la pelea de un gigante extranjero que sacude a Costa Rica

ver también

“Ya negocian”: Alajuelense y Herediano se meten en la pelea de un gigante extranjero que sacude a Costa Rica

¿A qué hora juegan Puntarenas vs. Alajuelense?

El partido se juega el sábado 28 de febrero de 2026, a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica).

¿Dónde ver EN VIVO Puntarenas vs. Alajuelense?

La transmisión del partido será por Tigo Sports (Costa Rica).

Machillo Ramírez está complicado.

Machillo Ramírez necesita recuperarse de la derrotas en el clásico. (Alajuelense)

¿Dónde se juega?

El encuentro se disputará en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, casa de Puntarenas FC.

Cómo llega Puntarenas

El “Puerto” llega metido en la pelea de media tabla y con la chance de pegar un golpe ante el campeón: marcha 5° con 11 puntos y un registro de 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas en 8 partidos.

Con ese escenario, ganar en casa le permitiría acercarse a la zona alta y, de paso, sostenerse por encima de rivales directos.

Ronaldo Cisneros rompe el silencio en Alajuelense y admite la presión que vive: “Urgencia”

ver también

Ronaldo Cisneros rompe el silencio en Alajuelense y admite la presión que vive: “Urgencia”

Cómo llega Alajuelense

Alajuelense atraviesa un tramo incómodo: está 6° con 9 puntos (2G-3E-3P) y hoy aparece fuera del Top 4 que marca los puestos de semifinales.

Publicidad

Además, viene de un golpe fuerte en lo emocional y deportivo: cayó 2-1 ante Saprissa en el Clásico Nacional por la jornada anterior, resultado que lo obliga a responder para no alejarse del pelotón de arriba.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Figura de Panamá podría jugar en un campeón de Champions League
Panama

Figura de Panamá podría jugar en un campeón de Champions League

Bocha Batista llega a Costa Rica con un mundialista
Costa Rica

Bocha Batista llega a Costa Rica con un mundialista

¿Quién es José Francisco Molina, nuevo DT de Honduras?
Honduras

¿Quién es José Francisco Molina, nuevo DT de Honduras?

José Francisco Molina es el nuevo DT de la Selección de Honduras: cuándo debuta y por cuánto tiempo firmó
Honduras

José Francisco Molina es el nuevo DT de la Selección de Honduras: cuándo debuta y por cuánto tiempo firmó

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo