Por encima de Keylor Navas: Concacaf reconoce a Adalberto Carrasquilla en medio de los abucheos de la afición de Pumas

Este domingo, Pumas Unam volvió a la competencia oficial de la Liga MX. El equipo felino comenzó el camino como local ante Querétaro. Los dirigidos por Efraín Juárez no pudo ganar luego de lo que fue el empate por 1-1.

Por este motivo, la afición de Pumas no tuvo reparo en lanzar abucheos hacia los jugadores. Y es que el cuadro universitario fue eliminado en el play-in en el Torneo Apertura 2025, cuando todos los pronósticos antes del campeonato lo colocaban como uno de los candidatos a pelear por el título.

Después de esta participación que significó el regreso de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, autor del único gol este domingo, la Concacaf mandó un mensaje a pocos días de iniciarse la Concachampions en el que destacó únicamente al ex Houston Dynamo.

El reconocimiento de la Concacaf a Adalberto Carrasquilla

El panameño fue el único jugador de Pumas distinguido por la confederación. “Coco Carrasquilla regresa a la Concachampions con Pumas“, escribió la cuenta oficial de la máxima competencia a nivel clubes de la Concacaf.

Para mencionar al mediocampista canalero, utilizaron el video en el que Carrasquilla se enteraba, junto a sus compañeros de selección, que era elegido como el Jugador del Año de Concacaf en 2024.

Pumas debutará en la Primera Ronda de la Concachampions contra San Diego FC, un equipo que hará su estreno en esta competencia tras jugar su primera temporada de la MLS en 2025. Tiene en su plantilla al experimentado panameño Aníbal Godoy, por lo que habrá presencia canalera en el primer juego. La ida es el 4 de febrero, la vuelta el 10.

