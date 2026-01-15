Mientras en México dicen que Keylor Navas atajó como en Real Madrid, Tuca Ferretti le bajó el precio a su actuación ante Tigres

La actuación de Keylor Navas fue decisiva para que Pumas rompiera una sequía de 12 años sin ganar en el Estadio Universitario ante Tigres. A pesar de que el guardameta tico fue figura, el Tuca Ferretti fue contundente con su opinión.

Por otro lado, desde México destacaron la gran presentación de Keylor Navas bajo los tres palos, incluso, recordando aquellas épocas doradas en el Real Madrid.

¿Qué dijo Tuca Ferretti sobre Keylor Navas?

Mientras el periodista Álvaro Morales destacaba el rendimiento de Keylor Navas tras la victoria de Pumas ante Tigres, Ricardo Ferretti ofreció una lectura mucho más directa y sin rodeos. El experimentado técnico minimizó el impacto de la actuación del guardameta con una frase contundente: “Para eso lo trajeron”.

Si bien es cierto que Keylor Navas llegó con las vitrinas llenas desde Europa y que destacar en la Liga MX es casi una obligación para él, no se le debe restar tanto mérito poniendo en contexto toda la situación, más allá de las 6 atajadas determinantes del guardameta tico.

En México también recordaron al Real Madrid

El medio mexicano Azteca Noreste Deportes también se sumó a las reacciones tras el triunfo de Pumas en el Volcán, destacando de forma especial el papel de Keylor Navas.

Además, en dicha publicación, subrayaron el nivel mostrado por el arquero con la frase “Hoy jugó el Navas del Real Madrid”, una comparación que remite a sus mejores años en Europa