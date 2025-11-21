“Refuerzos de mala calidad”: José Ramón Fernández lanza dardo a Keylor Navas y a Adalberto Carrasquilla luego de la eliminación de Pumas

Los Pumas de la UNAM, donde militan el costarricense Keylor Navas y el panameño Adalberto Carrasquilla, quedaron eliminados del Torneo Apertura 2025 tras caer por 3-1 ante Pachuca en los PlayInn de la Liga MX, un desenlace que sorprendió a muchos por el alto nivel de expectativas con el que inició el club universitario. El proyecto, que prometía competir por el título, terminó convertido en uno de los golpes más duros de la temporada.

La eliminación fue especialmente dolorosa por la inversión realizada. Los auriazules habían apostado fuerte con los fichajes de Keylor Navas, considerado el refuerzo estrella, así como de Carrasquilla y del galés Aaron Ramsey, quien abandonó la institución antes de tiempo por motivos personales. Aun con su plantilla reforzada, Pumas nunca logró consolidarse y terminó pagando caro sus inconsistencias.

José Ramón Fernández lanza fuerte crítica

Las críticas no tardaron en llegar, y una de las voces más duras fue la del periodista mexicano José Ramón Fernández, conocido aficionado al club y referente mediático en el país. El comunicador arremetió contra la dirigencia y el rendimiento general del equipo. “Tremendo fracaso de Pumas, no solamente en el partido de ayer sino en toda la temporada”, escribió en sus redes sociales.

Fernández profundizó en su señalamiento, apuntando a las decisiones deportivas del club: “Le cobraron factura los refuerzos de mala calidad, una deficiente planeación y la entrega de carta abierta a Efraín Juárez para hacer lo que se le antojara”. Sus palabras reflejan la frustración que también comparten los aficionados, que esperaban un año histórico y en cambio recibieron una campaña para el olvido.

El veterano periodista fue aún más contundente al hablar del futuro institucional del equipo: “Pumas debe regresar a sus orígenes. El patronato debe renunciar, no ha servido para nada”. Un mensaje que resume el sentir generalizado de que la crisis deportiva va más allá de los jugadores y toca de lleno a la dirigencia.

En el caso de los centroamericanos Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, ambos mantienen contrato vigente, pero su continuidad no está garantizada. No cumplir con las expectativas, sumado al ambiente de fuerte crítica que pesa sobre el plantel, podría tener consecuencias en su futuro inmediato. El club deberá replantear su proyecto si quiere evitar otro fracaso en el próximo torneo.