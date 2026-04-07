PSG vs. Liverpool: a qué hora y dónde ver la ida de los cuartos de final de la Champions League

Vuelve la UEFA Champions League al Parque de los Príncipes con el partido de ida de los cuartos de final entre PSG y Liverpool.

El conjunto del PSG, vigente campeón, intentará hacerse fuerte en casa para defender su corona y tomar ventaja en la serie, mientras que el Liverpool buscará sacar un resultado favorable de cara al duelo de vuelta.

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PSG vs. Liverpool: a qué hora son los cuartos de final de la Champions League

PSG y Liverpool juegan este miércoles 8 de abril a la 1:00 p.m. hora de Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá) desde el Parque de los Príncipes por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

PSG vs. Liverpool: dónde ver la ida de los cuartos de final de la Champions League

El partido entre PSG y Liverpool por la ida de los cuartos de final de la Champions League se podrá ver en Centroamérica a través de:

PSG vs. Liverpool: quién es el árbitro

El español Sánchez Martínez (Principal)

El español Carlos del Cerro Grande (VAR)

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¿Cómo llega el PSG?

El PSG afronta esta serie en un gran momento, después de superar con autoridad al Chelsea en los octavos de final con un contundente 8-2 en el global. El equipo parisino llega fortalecido y con confianza para medirse ahora al Liverpool en una de las llaves más atractivas de los cuartos.

¿Cómo llega el Liverpool?

Por su parte, el Liverpool llega a esta instancia tras superar con solvencia al Galatasaray por 4-1 en el marcador global.

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El conjunto inglés buscará ahora dar un golpe en esta serie y encaminar su clasificación entre los cuatro mejores de la Champions League.

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PSG vs. Liverpool: últimos enfrentamientos

11/03/2025 – Champions League – Liverpool (0-1) PSG

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