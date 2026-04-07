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PSG vs. Liverpool: a qué hora y dónde ver la ida de los cuartos de final de la Champions League

PSG vs. Liverpool: toda la información del partido por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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PSG vs. Liverpool: cuartos de final de la UEFA Champions League
© GettyPSG vs. Liverpool: cuartos de final de la UEFA Champions League

Vuelve la UEFA Champions League al Parque de los Príncipes con el partido de ida de los cuartos de final entre PSG y Liverpool.

El conjunto del PSG, vigente campeón, intentará hacerse fuerte en casa para defender su corona y tomar ventaja en la serie, mientras que el Liverpool buscará sacar un resultado favorable de cara al duelo de vuelta.

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PSG vs. Liverpool: a qué hora son los cuartos de final de la Champions League

PSG y Liverpool juegan este miércoles 8 de abril a la 1:00 p.m. hora de Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá) desde el Parque de los Príncipes por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

PSG vs. Liverpool: dónde ver la ida de los cuartos de final de la Champions League

El partido entre PSG y Liverpool por la ida de los cuartos de final de la Champions League se podrá ver en Centroamérica a través de:

PSG vs. Liverpool: quién es el árbitro 

  • El español Sánchez Martínez (Principal)
  • El español Carlos del Cerro Grande (VAR)
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¿Cómo llega el PSG?

El PSG afronta esta serie en un gran momento, después de superar con autoridad al Chelsea en los octavos de final con un contundente 8-2 en el global. El equipo parisino llega fortalecido y con confianza para medirse ahora al Liverpool en una de las llaves más atractivas de los cuartos.

¿Cómo llega el Liverpool?

Por su parte, el Liverpool llega a esta instancia tras superar con solvencia al Galatasaray por 4-1 en el marcador global.

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El conjunto inglés buscará ahora dar un golpe en esta serie y encaminar su clasificación entre los cuatro mejores de la Champions League.

PSG vs. Liverpool: últimos enfrentamientos

  • 11/03/2025 – Champions League – Liverpool (0-1) PSG
  • 05/03/2025 – Champions League – PSG (0-1) Liverpool
  • 28/11/2018 – Champions League – PSG (2-1) Liverpool
  • 18/09/2018 – Champions League – Liverpool (3-2) PSG
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