Barcelona vs. Atlético de Madrid: a qué hora y dónde ver la ida de los cuartos de final de la Champions League

Vuelve la UEFA Champions League al Spotify Camp Nou con el partido de ida de los cuartos de final entre Barcelona y Atlético de Madrid.

Se trata de dos equipos que se conocen muy bien y que llegan tras un reciente y caliente enfrentamiento en LaLiga, disputado en el Metropolitano, donde el Barcelona se quedó con los tres puntos en medio de la polémica.

Ahora, toda la atención estará puesta en la UEFA Champions League, torneo en el que ambos buscarán dar un paso hacia las semifinales. Solo uno logrará avanzar a la siguiente ronda.

ver también Así está la tabla de posiciones de La Liga de España tras la victoria del Barcelona y la derrota del Real Madrid

Barcelona vs. Atlético de Madrid: a qué hora son los cuartos de final de la Champions League

Barcelona y Atlético de Madrid juegan este miércoles 8 de abril a la 1:00 p.m. hora de Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá) desde el Spotify Camp Nou por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: dónde ver la ida de los cuartos de final de la Champions League

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League se podrá ver en Centroamérica a través de:

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Barcelona vs. Atlético de Madrid: quién es el árbitro

El rumano István Kovács (Principal)

El alemán Christian Dingert (VAR)

¿Cómo llega el Barcelona?

El Barcelona de Hansi Flick llega con confianza tras ampliar a siete puntos su ventaja sobre el Real Madrid en LaLiga. Ese margen le permite afrontar con mayor tranquilidad este tramo de la temporada y centrar buena parte de su atención en la UEFA Champions League.

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Con ese panorama, el conjunto azulgrana buscará aprovechar su buen momento para dar un paso importante en Europa, con la ilusión de acercarse a una nueva final y seguir soñando con una nueva Orejona.

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¿Cómo llega el Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid llega a esta serie con la Champions League como gran prioridad, luego de quedar a 12 puntos del Barcelona en LaLiga. Además, el equipo de Simeone también sigue en carrera en la final de la Copa del Rey.

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Por eso, los colchoneros intentarán sacar un buen resultado como visitantes ante un rival directo, con la intención de dejar todo abierto para definir la eliminatoria en casa.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: últimos enfrentamientos

02/04/2025 – Copa del Rey – Atlético de Madrid 0-1 Barcelona

– Copa del Rey – 02/12/2025 – LaLiga – Barcelona 3-1 Atlético de Madrid

– LaLiga – 12/02/2026 – Copa del Rey – Atlético de Madrid 4-0 Barcelona

– Copa del Rey – 03/03/2026 – Copa del Rey – Barcelona 3-0 Real Madrid

– Copa del Rey – 04/04/2026 – LaLiga – Atlético de Madrid 1-0 Barcelona

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